Diputado Rafael Abel Lora exige investigar irregularidades en pago a productores de arroz

El diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por Montecristi, Rafael Abel Lora, denunció que el gobierno del PRM es selectivo con el pago de compensación de fanegas de arroz y privilegia a personas que ni siquiera tienen factorías, mientras decenas de productores de San Juan y otras provincias no han recibido los incentivos de la cosecha de primavera, por lo que corren el riesgo de ir a la quiebra.

Manifestó que pese a que el Ministerio de Agricultura reporta pagos de compensación en San Juan, por un monto de 14.6 millones de pesos, muchos productores han expresado sus quejas e inconformidades, porque no han recibido el pago de la compensación por fanega corta de 100 kilos de arroz que les prometió el gobierno.

Expresó que el gobierno de Luis Abinader está pagando favores políticos con los recursos de los productores de arroz, en vez de honrar su palabra, por lo que no puede hablar de honestidad.

El legislador peledeísta consideró que no solo es grave que los productores no hayan recibido sus pagos correspondientes, sino que se tienen las informaciones de que el gobierno ha incluido personas que no tienen factorías de arroz para hacerles pagos de esa compensación.

“Será que se trata de un plan para destruir la producción agropecuaria nacional y entonces tener cancha abierta para importar más arroz y otros productos? Esa política errada de privilegiar unos pocos importadores es funesta para el país”, precisó el dirigente peledeísta en declaraciones reseñadas por la Secretaría de Comunicaciones del PLD.

Recordó que los productores agropecuarios se exponen a riesgos como: sequías, inundaciones, tornados, huracanes, ataques de plagas y enfermedades y hasta la pérdida de sus siembras, por lo que es inaceptable que el gobierno haga política con los recursos de los productores.

Rafael Abel Lora dijo que la mayoría del pueblo dominicano, se está preguntando ¿dónde está la transparencia y honestidad que pregona el gobierno del PRM?

“Les recordamos al gobierno del PRM y su presidente que la transparencia y la honestidad no son un discurso. Estás deben ser una práctica constante para beneficio del país”, enfatizó.

Fuente: N Digital