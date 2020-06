Diputado Víctor Suárez: “Si no defiendes tu trabajo, ni la FP ni el PRM te lo garantizan”

El diputado de Santiago, Víctor Suárez Díaz, instó a sus compañeros peledeístas que trabajan en el Estado a votar por el partido oficialista, porque “si no defiendes tu trabajo, ni la FP ni el PRM te lo garantizan”.

Suarez Díaz, quien es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, tuiteó que el PLD no penalizará a quienes no voten, sino otro partido que gane.

“Te vas… Debiendo el carrito todavía. Te vas… A regar currículos en medio de una epidemia. Te vas… a tener que aceptar un salario básico en el sector privado. Te vas… porque vienen a arrasar como arrasaron en los ayuntamientos donde ganaron… Te vas… Porque eres el enemigo. Tú decides: ¿Te vas o te quedas?”, manifestó Suárez Díaz.

Estos mensajes fueron dados a conocer luego de un anuncio pagado del movimiento político “De la mano con Gonzalo”, que explica a los empleados del Estado que deben votar por Partido de la Liberación Dominicana para garantizar sus empleos en el próximo mandato presidencial.

“Ocupamos su atención, porque sabemos que algunos compañeros peledeístas que trabajan en la administración pública podrían tener dudas a la hora de votar; pero mucho cuidado, no se dejen confundir; si todos votamos por el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, el triunfo en primera vuelta con Gonzalo Castillo está asegurado”, dice el anuncio.

El PRM

Por otro lado, Orlando Jorge Villegas, quien es candidato a diputado por el PRM, dijo que manejaría los empleos correspondientes al Distrito Nacional.

“Recuérdense que tenemos que llegar a diputado y Luis a presidente para que esta zona vaya al gobierno. Los empleos de esta zona los va a manejar Orlando Jorge Villegas cuando ganemos y Luis sea presidente, pero tenemos que cumplir con esa meta”, dice Jorge Villegas.

Luego de varias declaraciones sobre la conservación de empleos, el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, indicó que “Todo el mundo tiene derecho a un empleo en el sector público o privado y sacar el punto de los empleados públicos que tienen cargo en el Estado dominicano y convertirlo en tema de debate electoral, aparte de ser una situación de mal gusto y que atenta con la dignidad y la permanencia en los empleos, no solamente de empleados públicos, sino también de los empleados privados.

*Compañero Peledeísta que trabajas en el estado* Tu voto y el de tus parientes es decisivo y necesario. Si no defiendes tu trabajo, ni la FP ni el PRM te lo garantizan. En el PLD no te penalizarán si no votas, te penalizarán ellos. Para ellos, tú te vas.

— Víctor Suárez Díaz (@VSuarezd) June 26, 2020