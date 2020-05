Diputados aprueban cuarta prórroga de Estado de Emergencia por 12 días más

Tras finalmente ponerse de acuerdo, los diputados oficialistas y de oposición aprobaron este sábado, en única lectura, la resolución que autoriza al Poder Ejecutivo una cuarta prórroga de 12 días más al estado de emergencia nacional.

Para llegar a un acuerdo “razonable”, cada vocero de bloque debió llamar a los presidentes de sus respectivos partidos, para que autorizaran a sus legisladores a votar en favor de doce días y no 25, como había aprobado el Senado de la República, “por el bien del país”.

“Luego de un día difícil y un tranque, por el bien de la República”, dijo el vocero de la Fuerza del Pueblo (FP), Henry Merán, los diputados decidieron este sábado “modificar posiciones”, y lograr un “avenimiento” para salir del tranque y sancionar la pieza, a los fines de complacer la bancada peledeísta.

Corresponderá el próximo lunes a los senadores aprobar la presente modificación a la Resolución aprobada por los diputados de tan solo 12 días, y no 25 como lo había solicitado el presidente Danilo Medina.

Alfredo Pacheco, en nombre del Partido Revolucionario Moderno (PRM) dijo que apoyaba la propuesta del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), pero “no de buenas ganas”.

“Lamentablemente, como descaradamente los miembros del PLD han querido aprovechar los estados de emergencia aprobado por más de 80 días, más 12, que son 90 días, pero “por el país y para evitar nuevas situaciones, nosotros lo aceptaremos”, admitió el funcionario.

Por su parte Merán, de FP, dijo que hoy “se trancó el juego” y que de decretarse otro estado de emergencia aquí no se sabe lo que va a pasar.

“La próxima vez, no hay forma de aprobarlo, no habrá próxima”, expresó el funcionario, agregando que si hoy hubo problemas “vamos a prepararnos porque las botas no las vamos a poner cuando llegue el Presupuesto Complementario vamos hablar inglés”.

Sin embargo, explicó que a pesar de las diferencias y dificultades, la Fuerza del Pueblo no sería intransigente y votaría por doce días más.

Del lado del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Máximo Castro Silverio , recordó que a la oposición se escucha y se aplasta, pero “cada quien llamó a quien le correspondía cedieron con esta responsabilidad.

“Nosotros llamamos a Quique Antún, quien estaba rebelde, dijo que por el bien del país aprobaran los doce días”.

Luego de un cuarto intermedio los diputados retornaron al hemiciclo y, tras ser asumida la propuesta de modificación presentada ante el pleno por el vocero Gustavo Sánchez, los legisladores de todos los partidos procedieron a votar por lo pactado, 12 días más al estado de emergencia.