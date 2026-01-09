Nacionales

Diputados aprueban préstamo de US$100 millones para saneamiento de San Cristóbal

El contrato de préstamo fue suscrito el 25 de agosto entre el Gobierno dominicano

SANTO DOMINGO.– En la antepenúltima sesión ordinaria previa al cierre de la actual legislatura, la Cámara de Diputados aprobó un contrato de préstamo por 100 millones de dólares, destinados al financiamiento del Proyecto de Construcción de la Red de Saneamiento en la provincia San Cristóbal.

Los recursos serán ejecutados por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) y buscan fortalecer la infraestructura sanitaria de esa demarcación, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de miles de residentes, reducir riesgos ambientales y garantizar un manejo adecuado de las aguas residuales.

El contrato de préstamo fue suscrito el 25 de agosto entre el Gobierno dominicano y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), como parte de los acuerdos de cooperación internacional para impulsar proyectos de desarrollo sostenible en el país.

La iniciativa fue depositada en la sede legislativa por el Poder Ejecutivo y recibió el respaldo mayoritario del pleno, contando no solo con los votos del bloque oficialista, sino también con el apoyo de legisladores de los partidos de oposición.

Durante los debates, varios diputados destacaron la importancia del proyecto para San Cristóbal, una provincia que por años ha demandado soluciones estructurales en materia de saneamiento, mientras otros legisladores aprovecharon para reiterar la necesidad de garantizar la transparencia y la correcta ejecución de los fondos aprobados.

Con esta decisión, la Cámara de Diputados avanza en el conocimiento de iniciativas financieras y le remite el contrato al Senado de la República.

Fuente: el Nuevo Diario

