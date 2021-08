Diputados de la oposición se culpan entre ellos por la aprobación del estado de excepción

La aprobación del estado de emergencia durante una sesión extraordinaria este pasado martes en la Cámara de Diputados ha desatado enfrentamientos entre los legisladores de los partidos de oposición que se acusan entre sí de facilitar dicha solicitud al hacer el quórum en el hemiciclo.

En ese sentido, el diputado del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Pedro Botello, culpó a los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), debido a que facilitaron la aprobación del estado de emergencia al retirarse de la sesión, lo que ayudó a que los representantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) tomarán la delantera como mayoría.

“Quien favoreció la aprobación de ayer del estado de emergencia fue precisamente el PLD con su retirada del hemiciclo”, señaló Botello.

A las declaraciones de Botello se adhirió el diputado del PLD, Rafael Castillo, quien culpó a su propio partido de que se haya aprobado el estado de emergencia, debido a que en horas de la mañana el bloque había acordado no apoyar la petición del Poder Ejecutivo por 45 días más y aun así luego de que se haya convocado a sesión extraordinaria terminaron votando a favor varios de sus diputados.

Castillo solicitó al Comité Político del PLD para que sancione a esos legisladores por haber apoyado el estado de emergencia.

“Lo preocupante de esto es que hasta el momento el CP no ha dado ninguna declaración sancionando a esos diputados que se opusieron y dañaron lo que habíamos diseñado. Si somos oposición, debemos ser oposición”, demandó el legislador.

Dijo que no es posible que el PLD esté en una organización interna y que haya parte de su dirigencia actuando como “chivos sin ley”.

El de su lado el diputado Sócrates Pérez Lorenzo, del PLD, dijo que lo sucedido durante la sesión de la Cámara de Diputados es una muestra de que hay muchos políticos que “dicen una cosa en el discurso y otra es lo que hacen en sus actuaciones”.

Señaló que varios diputados dieron un “discurso de barricada” ayer sobre el estado de excepción y a la hora de la votación hicieron lo contrario.

“Ellos (diputados de todas las bancadas) hicieron causa común con el Gobierno para aprobar un estado de emergencia donde ya no se necesita y ellos (Gobierno) dicen que todo está bien y entonces quieren 45 días más”, destacó Pérez.

Mientras que Héctor Féliz Féliz, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), negó tener una alianza con el PLD para votar en contra del estado de emergencia, ya que la organización a la que pertenece no “le bajó ninguna línea” sobre si se debía apoyar o no.

El diputado perremeísta argumentó que estaba “libre de votar por lo que entendía”, pero que si había “un partido culpable” de que se haya aprobado el estado de emergencia era la Fuerza del Pueblo, ya que al quedarse en la sesión ayudó al PRM para tener quórum y así aprobar la iniciativa.

“Leonel Fernández tiene un discurso afuera y luego no encuentra como desvincularse de su aliado que es el PRM. Yo voté que sí porque vi a los de la Fuerza del Pueblo votando que no y no quise unirme a ellos”, explicó el diputado.

Votó a favor por amistad con el presidente Abinader

Uno de los diputados del PLD que votó a favor de la aprobación de extender el período de excepción fue Julio Brito quien explicó que lo hizo debido a “la amistad que los une”.

“El presidente y yo somos amigos. Él es amigo mío y yo de él, y cuando él mande un proyecto aquí (Cámara de Diputados), yo voy a votar de manera favorable”, señaló Brito.

El legislador que representa la provincia de Azua, dijo que al aprobar una iniciativa que favorece al país está siendo coherente y demandó que la “amistad” que tiene con el presidente de la República debe respetarse.

“Son amistades de más de 18 años y yo no voy a esperar que él ahora sea presidente de la República para yo tirarle piedras. Lo importante es que se colabore con el país” finalizó el legislador.

