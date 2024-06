Diputados esperan reforma fiscal proteja a «la masa pobre» y se reduzcan las exenciones

Send an email

Santo Domingo.- Diputados coincidieron este jueves en manifestar que esperan que la reforma fiscal, que pretende hacer el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader , proteja a los ciudadanos dominicanos y se reduzcan las exenciones que benefician a los más pudientes.

El diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por la provincia Santo Domingo, Sócrates Pérez, sostuvo que espera que el anteproyecto de la reforma llegue en este periodo al Congreso y exhortó al Ejecutivo cuidarse de no cargar a los menos pudientes en la sociedad.

«Él (Presidente Luis Abinader) va a someter la propuestas aquí y el Congreso al final tiene la última palabra. Lo que si tienen que tener ellos cuidado de no cargar mucho la masa pobre, que son los que menos tienen. Por más que ustedes vean la reforma fiscal en cualquier país del mundo lo que viene es a traerle mas impuestos a la población», puntualizó Pérez.

Expresa también que hay que tener mucho cuidado con cargar las empresas privadas debido a gran parte de los ingresos del país dependen de ese sector.

De su lado, el legislador del PLD, Radhamés Camacho, valoró la postura del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), que consideró que el abordaje de la reforma fiscal debe ser objeto de un amplio proceso de consulta y discusión. Partiendo de esto, Camacho dijo que es un punto para debatir el hecho de que se pidan sacrificios a la población cuando hay otros sectores que gozan de exenciones.

En ese orden, el diputado Napoleón López Rodríguez del Partido Revolucionario Moderno (PRM) dijo que «la nueva reforma fiscal es una necesidad» y apostó al consenso para aprobarla lo más pronto posible. A los opositores exhortó unirse a la reforma en lugar de salir a las calles a protestar como han adelantado.

«Ellos en su momento no tuvieron la entereza y la decisión de hacer lo que el presidente Luis Abinader quiere lograr en este momento. Lógicamente el que más tiene, tiene que ayudar más al país y es el que debe pagar más», explicó, al tiempo de reiterar que una reforma es necesaria porque el Gobierno necesita recursos para las ejecutorias prometidas.

Asimismo, el congresista oficialista Ramón Ceballos, recordó que de su parte ha planteado en los últimos 4 años la necesidad de una reforma fiscal integra ya que considera no es posible que los alimentos que consumen la clase más pobres tengan tantos impuestos. Ceballos también aboga para que las exenciones fiscales a grandes empresas sean eliminadas ya que cree no se puede liberar de responsabilidad a personas que no están aportando a la sociedad.

«HAY QUE COMENZAR A GRAVAR A LOS QUE MÁS TIENEN PORQUE LA DEMOCRACIA TIENE SU PRECIO Y HAY QUE COMENZAR A PAGARLO», DIJO.

Se recuerda que, El presidente Luis Abinader aseguró que una reforma fiscal beneficiaría a los más pobres, ya que sus objetivos son eliminar la pobreza absoluta en el país, que solo se lograría con un aumento de las recaudaciones y control del gasto.

Fuente: De Somos Pueblo