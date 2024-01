Diputados responden a críticas de Leonel Fernández al Gobierno

Send an email

SANTO DOMINGO.- Ante las declaraciones del expresidente Leonel Fernández de que el gobierno tiene complejo de Botero al exagerar cifras, estadísticas y logros, como la percepción interna de que el país es ejemplo mundial de manejo de covid y recuperación económica, el oficialismo arremete contra el líder de la Fuerza del Pueblo y le recuerdan que su administración estuvo marcada por un alto nivel de corrupción y pobreza.

Justo cuando comienza el conteo regresivo para las elecciones municipales aumentan los enfrentamientos verbales entre la oposición y el Gobierno.

Luego de que el ex presidente Leonel Fernández, dijera que los encargados de la actual administración gubernamental sufren del “complejo Botero”, ya que tienen el mismo estilo de “sobredimensionar las cosas” los diputados del PRM descalificaron las declaraciones tras considerar que el ex mandatario no tiene calidad moral para hacer esos cuestionamientos.

El también candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, indicó que en la actualidad en el país se vive en una “desaceleración del crecimiento económico”, al tiempo en que aseguró que el Banco Central se encuentra manipulando las cifras económicas.

Fernández dijo que no conoce ningún Gobierno que gane una reelección cuando la economía le crece un dos por ciento.

Fuente: SIN NOTICIAS