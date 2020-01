Dirección Jubilaciones y Pensiones del Estado explica a policías retirados trámite de pensiones

A la reunión asistieron los oficiales retirados Adriano, Guerra, quien fungió como coordinador; también Francisco Cabrera Jiménez, Isabelito Reyes, Martha Ramón Sierra, Tonny Santana, Genaro Guerrero Valdez y Juan Salvador Bautista Pérez.

Mientras que, por la DGJP, acompañaron al director general, el subdirector, Evaristo Labour Gómez; y el director de nómina, Inocencio Guzmán Pérez.

Igualmente, Nova afirmó que tan pronto se cumplan todos los procedimientos requeridos, esos pensionados entonces pasarán a ser responsabilidad de la DGJP “y ahí entonces nosotros garantizamos que su dinero estará disponible cada mes como ocurre con los más de 140 mil pensionados que cobran a través de esta institución”.

“Ustedes son policías y saben que todo ciudadano que ha trabajado en la administración pública cuando cumple el tiempo reglamentario debe agotar con unos procesos administrativos que nosotros no podemos alterar. Nadie que haya sido pensionado cobra el mismo mes por esta Dirección General. Ustedes lo saben. Así que mientas esos pasos no son agotados nosotros no podemos realizar los desembolsos reclamados”, añadió.

Nova agregó que como funcionario siempre ha velado por el respeto a la dignidad del pensionado, pero dentro del marco del cumplimiento de la ley y los procedimientos institucionales.

Asimismo, fue reiterativo al explicarles a los exagentes que no puede hacer compromisos de lo que no depende directamente de la institución que dirige.

También les explicó las gestiones que han hecho por separado y de manera conjunta él y el director de la Policía Nacional, mayor general, Ney Aldrin Bautista Almonte, para facilitar el proceso de inclusión a nómina de los ahora miembros pasivos de la uniformada.

Explicó que el director de la institución se ha empeñado en lograr que ahora los agentes al ser pensionados les sean reconocido y aplicado el incentivo que recibían estando activos, con lo cual salen pensionados con un mayor salario.

Al escuchar las explicaciones, los entendieron la situación y se marcharon a sus casas a esperar que se cumplan el procedimiento correspondiente, indica la nota de prensa.