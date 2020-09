Director Aduanas elogia agente le puso una multa

«Hoy un AMET me recordó lo grande de nuestra gente». La expresión corresponde al director de la Dirección General de Aduanas (DGA), Eduardo Sanz Lovatón, conocido como Yayo, quien fue multado por un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT).

Sanz Lovatón explicó en su cuenta de Twitter que la multa le fue impuesta por detener su vehículo encima de las rayas peatonales, mientras transitaba en la avenida Abraham Lincoln.

«Conducía sólo por la Lincoln. Descuidado me detuve encima de las rayas peatonales. El agente lo señala y me multa. Al ver mi placa me preguntó si ese era yo, le dije que si, me saludo cortésmente y me entrego mi multa», publicó Yayo.

El funcionario público elogió que que el agente le puso la multa, pese a ver la placa oficial de su vehículo.