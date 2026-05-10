Director de agencia sanitaria de EE.UU. afirma que el hantavirus “no es como el COVID-19”

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El director interino de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), Jay Bhattacharya, aseguró este domingo que el hantavirus “no es como el COVID-19” y descartó que el brote detectado en un crucero neerlandés pueda evolucionar hacia una crisis sanitaria similar a la pandemia.

“Hemos estado comunicándonos durante la última semana a medida que la atención de la prensa ha aumentado, como corresponde dada la naturaleza de esta enfermedad”, expresó Bhattacharya durante una entrevista concedida a CNN.

El funcionario insistió en que el hantavirus no provocará un brote comparable al coronavirus y llamó a mantener la calma ante la preocupación generada por los casos reportados en la embarcación MV Hondius.

Crucero con brote de hantavirus llegó a Canarias

Las declaraciones se producen el mismo día en que el crucero neerlandés MV Hondius arribó a las Islas Canarias, luego de que durante la travesía se registrara un brote de hantavirus que dejó tres fallecidos y al menos seis casos confirmados, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A bordo del barco viajaban 151 personas de 23 nacionalidades, entre ellas 17 ciudadanos estadounidenses, quienes serán trasladados a Estados Unidos mediante un vuelo de repatriación médica organizado por el gobierno estadounidense.

El avión aterrizará en la Base de la Fuerza Aérea Offutt, en Omaha, Nebraska, desde donde los pasajeros serán llevados al Centro Nacional de Cuarentena de la Universidad de Nebraska, considerado uno de los centros especializados más avanzados del país.

CDC despliega equipos médicos y epidemiólogos

Los CDC informaron además que desplegaron un equipo de epidemiólogos y profesionales médicos en Tenerife para evaluar el nivel de exposición de cada pasajero estadounidense y determinar el monitoreo sanitario necesario.

Otro equipo médico será enviado a Nebraska para realizar nuevas evaluaciones una vez los pasajeros lleguen a territorio estadounidense.

El crucero MV Hondius había partido el pasado 1 de abril desde Ushuaia, en Argentina, con destino a Cabo Verde, cuando comenzó el brote viral durante la travesía.

Según la operadora Oceanwide Expeditions, entre los pasajeros y tripulantes se encontraban 38 filipinos, 23 británicos, 17 estadounidenses y 14 españoles, entre otras nacionalidades.

Autoridades buscan evitar alarma pública

Las declaraciones de Bhattacharya buscan reducir la preocupación pública generada tras las comparaciones realizadas en redes sociales con la pandemia del COVID-19.

Especialistas han reiterado que el hantavirus tiene características muy distintas y que el riesgo de una propagación masiva sigue siendo bajo bajo los protocolos sanitarios actuales.

FUENTE: N DIGITAL