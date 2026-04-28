Director de Migración destaca labor conjunta con FF.AA. y P.N. para enfrentar las mafias que se lucran del ingreso de haitianos a RD

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El Director General de Migración, Vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, ARD., afirma que la institución que lidera junto a las fuerzas de seguridad y de defensa del Estado dominicano, enfrentan a diario las mafias que se lucran facilitando el reingreso de haitianos que han sido deportados a su país.

Se trata de un tema recurrente —explicó— con el cual lidian todas las instituciones involucradas en esta responsabilidad compartida con Migración y que uno de los principales objetivos de su gestión al frente de la DGM, es “transformar la conducta de quienes tienen a su cargo la vigilancia del territorio nacional”, para centrarse en servir a los mejores intereses nacionales.

Con un promedio diario de unas mil personas detenidas en operaciones conjuntas de interdicción a nivel nacional, con el apoyo del Ministerio de Defensa, el Ejército de República Dominicana, el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT) y la Policía Nacional, se ha logrado más de un 75% de la meta planteada por el Consejo Nacional de Seguridad, de lograr unas 10 mil deportaciones semanales.

Este lunes 27 de abril, se registraron un total de 1,072 detenidos y 806 deportados. Estas acciones se distribuyeron en puntos estratégicos, destacando la interdicción de 123 personas en la zona de Santo Domingo, San Cristóbal y Monte Plata, así como 102 en la región de La Vega, Duarte y Nagua.

Durante el pasado fin de semana, la DGM detuvo a 2,889 y deportó a 2,506 extranjeros en condición migratoria irregular durante los días viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de abril de 2026, en operativos realizados en todas las provincias del país. El viernes 24 de abril se detuvieron 1,094 personas y se deportaron 807; el sábado 25 de abril se registró la detención de 1,096 personas y deportaron 840 y el domingo 26 de abril fueron detenidas 699 personas y deportadas 859, siguiendo los protocolos establecidos, por los puntos de control fronterizo en Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales.

En la gestión de Lee Ballester al frente de Migración, que inició el día 01 de octubre del año 2024 hasta la actualidad, la institución reporta la reconducción a su país de origen de 596,407 extranjeros indocumentados; en el primer trimestre del 2026 se registran 122,228, y lo que va de abril 22,978.

Fuente: Panorama