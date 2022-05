Director de Migración: “El que está ilegal, si cayó en mis manos, se va”

El director de Migración, Enrique García Sánchez, reiteró este viernes que va a cumplir la leyes migratorias de República Dominicana, con deportar a las personas que no tengan documentos para permanecer en esta nación.

“El que está ilegal, si cayó en mis manos, se va, porque yo lo voy a sacar”, indicó García Sánchez.

El director de Migración precisó que República Dominicana no puede claudicar en su derecho a cumplir las normas.

En el caso de plan de regularización a los venezolanos, expresó que los ciudadanos de esa nación fueron ayudados porque cuentan con sus papeles.

Sin embargo, en el caso de los haitianos, dijo que la mayoría de estos no cuentan con ningún tipo de papel; por lo tanto, no pueden ejecutar un plan para ayudarlos a normalizar su estatus migratorio. En ese sentido, García Sánchez les reiteró a los ilegales: “Si usted no se va, lo vamos a sacar”.

Dijo que el tema haitiano tiene tantos años de retraso, que no se ha trabajado. Expuso que es la primera vez que ahora el Consejo de Migración, que es el órgano que traza la política migratoria, se reúne de manera recurrente. Reveló que en este Gobierno en un mes, el Consejo se ha reunido cuatro veces.

«Se le está prestando atención al tema, pero realmente no es tan sencillo que se pueden resolver de ahora para mañana, porque incluso hay temas de ley», sostuvo el funcionario al participar en el programa «55 Minutos», por CDN.

García Sánchez dijo que no solo deportan a nativos de Haití, sino también de Colombia, cuyos ciudadanos pueden ingresar sin visas a República Dominicana. También a personas de Rusia y Uzbekistán, un país de Asia Central, que era miembro de la Unión Soviética.

Alertas migratorias

Sobre las alertas migratorias, García Sánchez indicó que reconoció que son prácticas ilegales que ordenaban desde anteriores gestiones en la Procuraduría de la República.

Dijo que solo ejecutan impedimentos de salida a las órdenes que vienen firmadas por los jueces.

En el ojo público

La Dirección General de Migración ha estado en los últimos días en el ojo público, debido a operativos realizados en la Ciudad Juan Bosch. En un video enviado a la redacción de DL se vio a dos hombres con gorras que tienen las siglas de la Dirección General de Migración (DGM) y un militar trepar para ingresar a un edificio de apartamentos sin el permiso de los residentes. La DGM realizó operativos en este complejo residencial, luego de que un día antes, sus agentes fueran apedreados por haitianos con estatus migratorio ilegal.

Fuente: DL