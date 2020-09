Director de Presupuesto sobre compra de asfalto:»Ahí todos son responsables, hasta el exministro de Hacienda»

Send an email

Hasta el exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz, puede verse involucrado en el caso de las irregularidades en Compras y Contrataciones, por parte del Ministerio de Obras Públicas, en la gestión de Gonzalo Castillo, aseveró el director de Presupuesto, José Rijo Presbot.

Rijo Presbot, al ser entrevistado por Anibelca Rosario, Dary Terrero y Marisol Mendoza en “Mas Cerca” que se transmite a las 7 de la noche por Studio 88.5 FM y redes sociales, resaltó que todos son responsables, asegurando que el ex Ministro fue quien autorizó las operaciones.

“Ahí todos son responsables, tienen que ver, hasta el Exministro de Hacienda también, fue quien autorizó al Banco de Reservas, dedujera los 250 millones de dólares que se emitieron para pagar la deuda, estamos hablando de 20 mil 900 millones, los 250 millones de dólares hacen menos de 15 mil millones de pesos, la otra diferencia entre los dividendos, que tenía que entregar el banco al Estado, también fueron utilizados para cubrir esos 20 mil 900 millones”, explicó.

Indicó que todo lo que tiene que ver con el hormigón asfáltico caliente que está en posesión de la Procuraduría General de la República, debe seguir el debido proceso, asegurando que es bueno que el pueblo obtenga respuestas.

El director del Presupuesto detalló que para Contratistas se destinaron los 11 mil 718 millones exactos de Obras Públicas, 3 mil 721 de OISOE y 300 millones que no han podido determinar de quienes son. Mientras que, la diferencia de unos 5 mil 146 millones, fueron intereses que generaron esa deuda, que no era deuda, porque no estaba registrada como deuda.

El funcionario reveló que el gobierno que presidente Luis Abinader, recibió un déficit de 192 mil millones de pesos, asegurando que hubo un despilfarro, aunque destaco el impacto generado por la pandemia.

“Como ellos no fueron lo suficientemente responsable, no estimaron real y efectivamente los ingresos, imagínate tú que el promedio mensual de gastos anda por alrededor 64 mil millones de pesos y en el mes de junio fue de 104 mil millones de pesos”, dijo.

Destacó que en los últimos tres días el gobierno del PLD gastó 21 mil millones de pesos, además de que no dejo dinero para ejecutar los programas de asistencia social por la pandemia.

Indico que todo ha sido una mentira más, de la manipulación que se hizo desde el gobierno con los recursos del Estado, en los gobiernos del PLD, eso fue un decir, porque debieron incorporar 47 mil millones de pesos para el programa Quédate en Casa y 42 mil millones de pesos para FASE y PA TI, además, de esos unos 4 mil 700 millones de pesos para los incentivos de los policías, militares, médicos, enfermeras, profesionales de la salud, que tampoco estaban incluidos, ha había recursos, puntualizó Rijo Presbot.

En nuevo Presupuesto se buscará prestado 325 mil millones de pesos

El Director del Presupuesto, José Rijo Presbot, dijo que el gobierno tiene como objetivo disminuir la curva de la pandemia y por eso ha dedicado 15 millones pesos para programas de salud, entre los que figuran 2 mil millones para la incorporación de dos millones de dominicanos a SENASA, que significa un impacto de más de 6 mil millones de pesos adicionales para ese renglón el próximo año.

Indicó que se han dedicado 6 mil millones para la compra de pruebas PCR, 2 mil millones de pesos para ampliación, adecuación y construcción de nuevo centros hospitalarios, mil 200 millones para equipos de protección Covid19, lo que ha generado que se terminara el año con un déficit por encima del 9 por ciento del Producto Interno Bruto.

Dijo que ante el déficit y la caída de los ingresos, el gobierno deberá buscar 202 mil millones de pesos prestado para cerrar este año.