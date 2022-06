Director DGII revela este año estará listo el reglamento que gravará a las plataformas digitales

Santo Domingo, RD

La administración tributaria tiene avanzado un reglamento para aplicar impuestos a las plataformas digitales, el cual será aplicado este mismo año, reveló el director general de Impuestos Internos, Luis Valdez Veras.

Valdez habló en la Torre Empresarial, luego de presentar en un desayuno temático de la Asociación de Industrias (AIRD) el capítulo 1 del Código Tributario año 2022.

Explicó que no se trata de un proyecto de ley, sino que se está consensuando el reglamento de aplicación para gravar las plataformas digitales, porque el Código Tributario no contempla ese gravamen y por eso no tiene que ir al Congreso.

Está muy avanzado, y estamos trabajando con todas las plataformas digitales que no tienen domicilio permanente en la República Dominicana, precisó.

Explicó que en la actualidad se propone compensar un impuesto con otros, dentro del proyecto de modernización del sistema para que sea fácil usar la plataforma virtual, debido a que el mundo se encamina hacia la facturación electrónica general, obligatoria.

Recalcó que el marco jurídico del país no contempla la facturación electrónica y por eso hay que adecuarlo a la modernidad global que ya aplican en 100% países como Chile, Argentina y México.

Indicó que en este contexto se están mirando dos proyectos para ir hacia la modernización, que son la facturación electrónica y la modificación del Título I.

El director general de la DGII expuso a la prensa que el proyecto de facturación electrónica será enviado al Congreso y deberá salir la próxima semana de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. Sostuvo que los contribuyentes que la usan están aumentando, tanto los que tienen sus propios sistemas contables como con el facturador gratuito disponible en el portal de la DGII, y en estos momentos hay 164 contribuyentes de manera voluntaria y más de 200 en proceso de formalización.

En febrero de este año la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo convocaron a todas las personas interesadas a realizar sus comentarios, sugerencias y observaciones sobre el proyecto de “Reglamento que regula el procedimiento para la aplicación del ITBIS a los servicios digitales captados en la República Dominicana y que son prestados por proveedores del exterior” por espacio de 25 días, del 15 de febrero hasta el lunes 21 de marzo pasado.

El gravamen le será aplicado solamente prestadores de servicios no domiciliados ni residentes en República Dominicana que, desde el extranjero, prestan servicios en el territorio nacional, como Amazon, Expedia, Google, Netflix, Spotify, DiDi, Uber, Expedia, Airbnb, Indriver, entre otros.

El servicio digital sujeto a la recaudación del ITBIS es la publicidad en línea, intermediación en línea (comisión), los de transmisión de datos, “streaming”, entre otros.

Modificación El director general de la DGII dijo que una de las metas que se propuso fue la modificación del Título I del Código Tributario, con la finalidad no de aumentar más impuestos, sino de ayudar a los contribuyentes.

Avances que traerá el proyecto, indicó, es una reducción de la mora a un 3% mensual hasta el 100% del impuesto, un catálogo de derechos de los contribuyentes, incluir un buzón solicitudes en la Oficina Virtual OFV y no solo de notificación de actos.

Que la DGII publique las consultas técnicas, que se reconozca la necesidad de orden de allanamiento para fiscalizar al contribuyente en lugares cerrados o moradas personales, y que se obligue a pagar interés indemnizatorio al contribuyente por tardanza de reembolso por parte de la administración.

Además, se permite al contribuyente la compensación con impuestos, anticipos y sanciones y también de forma automática.

Otra medida es la creación de una subasta electrónica en la ejecución de la deuda tributaria.

Subsidio a combustibles El funcionario también lamentó que mientras las recaudaciones aumentaron RD$20,000 millones por encima de lo proyectado en la DGII solamente en estos primeros cinco meses del año, se hayan tenido que destinar RD$17,000 millones para subsidiar el precio interno de las gasolinas y otros combustibles para poder mantenerla por debajo de RD$300 por galón.

Sostuvo que los primeros cinco meses han sido buenos, pero ante la situación mundial se pierden todos los esfuerzos, “sin embargo, de qué sirven si solo en subsidio a los combustibles se van RD$17,000 millones en cinco meses”, sin que el Gobierno pueda usarlos en obras sociales, infraestructuras y desarrollo de obras.