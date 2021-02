Directora DIDA: «No más Muerte por negación de derecho en Sistema de Salud»

Santo Domingo. Pensiones, depósito indebidos, cobros de honorarios médicos por encima de los establecidos, negación de servicios son algunos de los derechos violentados a los usuarios y en el cual la Dirección General de Información y Defensa de Los Afiliados de la Seguridad Social (DIDA) dijo hoy que trabaja para garantizarles que no se les incumplan.

Carolina Serrata Méndez, explicó que han unificando una serie de acciones y esfuerzos que beneficien a los afiliados al sistema ya que la protección de la salud es un derecho humano y debe ser respetado.

La funcionario ofreció esa declaración durante la misa oficiada en la iglesia Las Mercedes por conmemorarse el 19 aniversario de la fundamentación de esa entidad.

«Trabajamos para que los trabajadores reciban sus pensiones, para no se exija depósitos en centros de salud, para que no haya cobro de honorarios médicos por encima de lo establecido y en emergencia, para no mas falta de cobertura en medicamentos y procedimientos, para no más muertes por negación de estos derechos», manifestó Serrata Méndez.

Destacó que sobre la pensión que el presidente Luis Abinader ha prestado atención especial por lo que preciso que trabajan en otorgar esas prestaciones y tener actualizados esos expedientes.

«Laboramos para avanzar en el otorgamiento de las pensiones, en nuestros archivos no queda un expediente de solicitud de pensión sin actualizar a fin de facilitar su abordaje a las comisiones encargadas de aprobarlas, puedan hacerlo, sin exclusiones y en tiempo plausible», precisó la funcionaria.

Fuente: El Dia