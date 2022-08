Directores regionales y distritales de Educación serán evaluados en base a lo que aprendan los estudiantes

El ministro de Educación, Ángel Hernández, planteó este miércoles que los directores regionales y de distritos son responsables de los aprendizajes de los estudiantes de sus respectivos centros de estudios, y que a partir del próximo año escolar el desempeño de esos funcionarios será evaluado en función de los resultados mostrados por los escolares.

Dijo que “duele” pensar que por más de diez años el país esté invirtiendo el 4 por ciento del Producto Interno Bruto y los resultados en educación sean los peores del mundo, por lo que su gestión se centrará en las aulas.

Durante un encuentro con los directores regionales y de distritos de la región Norte, realizado en esta ciudad de Santiago, el ministro aseguró que “nada justifica sus cargos, ni el mío, si no hay aprendizaje en las aulas”.

Nuestros mayores y principales esfuerzos estarán dirigidos a las aulas, a los salones de clases, porque es ahí donde nuestros estudiantes aprenden, y si he venido al Ministerio de Educación es para cambiar lo que se ha venido haciendo y que no ha dejado resultados positivos. Yo no voy a permitir ni voy a continuar haciendo lo mismo

Ángel Hernández

Ministro de Educación