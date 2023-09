Discución por unas papas fritas provoca tiroteo en centro de comida rápida en EE.UU.

En un Jack in the Box de Texas, una pelea en el auto-servicio se convirtió en una escena sacada de una película del oeste cuando un empleado furioso abrió fuego durante una discusión sobre la falta de papas fritas. Aunque el incidente tuvo lugar el 31 de marzo de 2021, recientemente salieron a la luz imágenes de vigilancia que se han vuelto virales en línea.

Según la demanda presentada por el cliente Anthony Ramos, el altercado en la cadena de comida rápida comenzó a las 11:00 p.m. cuando él pasó por el auto-servicio cerca del Aeropuerto Intercontinental Bush en Houston, con su esposa embarazada en el asiento del pasajero y su hija de 6 años en el asiento trasero.

La disputa se originó cuando la empleada, Rachel Ford, se negó a entregarle las papas fritas a Ramos, lo que provocó una acalorada discusión entre ambos. La situación escaló cuando Ford comenzó a lanzar ketchup, hielo y otros objetos a Ramos, quien respondió arrojando objetos de regreso hacia la ventana del auto-servicio.

Según la demanda, Ford llegó a maldecir a los clientes y a gritarles que se fueran. En un intento por calmar las tensiones, un compañero de trabajo cerró y bloqueó la ventana del auto-servicio. Sin embargo, Ford regresó y desbloqueó la ventana antes de sacar una pistola y disparar varias veces contra Ramos, quien se alejó rápidamente. Afortunadamente, nadie resultó herido en el tiroteo.

La abogada de la familia Ramos, Randall Kalline, argumentó que Ford tenía la intención de dañar a su cliente, afirmando que «no solo estaba tratando de asustar a la gente, estaba tratando de matarlos».

Ford fue arrestada y acusada de agresión agravada, pero finalmente se declaró culpable de conducta mortal de menor gravedad, lo que resultó en una condena de un año. Fue puesta en libertad en junio.

La familia Ramos ha presentado demandas contra Ford, Jack in the Box y A3H Foods, buscando al menos US$ 250,000 en daños debido a la angustia emocional que experimentaron. Ramos afirmó que su hija está recibiendo asesoramiento debido al impacto emocional que tuvo al presenciar el incidente desde el asiento trasero del automóvil. A pesar de las imágenes incriminatorias, Ford sostiene que no es una persona enojada y niega tener la intención de causar daño por unas papas rizadas.

