Discurso de Abinader causa fricciones en plena sesión del Senado

El cuarto discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader provocó serias fricciones entre los senadores de la oposición y del Partido Revolucionario Moderno (PRM); mientras los legisladores oficialistas elogiaban el mensaje mandatario, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) cuestionó duramente la veracidad de lo planteado.

Al utilizar su turno de ponencias, los senadores de Elías Piña y Barahona, Yván Lorenzo y José del Castillo Saviñón, respectivamente, consideraron que no se corresponden con la realidad las palabras del jefe de Estado.

«El presidente debió decirle al país que su gestión ha sido una de las más malas en términos de la economía para la República Dominicana«, expresó el representante de la provincia fronteriza.

Para el senador de Barahona, esta sigue siendo «una provincia olvidada por los gobiernos, con una deuda social acumulada que en esta gestión, que se supone que era la del cambio, no solo se mantiene sino que se ha acrecentado».

Los peledeístas continuaron su refutación en sus respectivas participaciones. Lorenzo arremetió ante la falta de seguridad y el encarecimiento de los productos de la canasta básica y del Castillo Saviñón desmintió la situación que presentó Abinader en su discurso sobre los avances en su provincia.

«Ustedes saben qué trajo la racionalidad del gasto, 82 millones de pesos en nómina paralelos vagos inscritos en el padrón del PRM», exclamó enérgicamente el elíaspiñero.

El segundo senador sureño aseguró que el primer mandatario mencionó varias obras que no han sido terminadas o no son reales. «En la «página 23, otra vez se menciona un muelle que no existe; página 27, otra vez los hospitales que no existen; página 34, de nuevo las universidades que no existen», indicó

Los legisladores oficialistas no dudaron en tomar turnos y defender el mensaje difundido por el mandatario ante la Asamblea Nacional.

El senador de El Seibo, Santiago Zorrilla afirmó que pudo presenciar un discurso muy apegado a la verdad. «El presidente escucha cuando se le solicita y a la vez ejecuta; así que quiero felicitar a Luis Abinader por su alocución en el día de ayer tan apegada a lo que se está haciendo en la República Dominicana«, expresó.

Asimismo, Lía Díaz, congresista por la provincia de Azua, aseveró que cree que por primera vez en muchos años el Sur ha sido tomado en cuenta. «Nosotros encontramos un país cerrado, duramos año y medio en pandemia y en tres años lo que se ha hecho está ahí y lo hemos visto en el sur.

Senador compara discurso con video pornográfico

Yván Lorenzo comparó esta rendición de cuentas con el acto en que un agente del Gobierno dominicano tuvo sexo con otro hombre en el Senado de los Estados Unidos.

«No solo se atropella la solemnidad del edificio que aloja la Asamblea Nacional con cosas como las que ocurrió en el Capitolio donde un empleado del Gobierno dominicano hizo el amor con otro hombre en uno de los salones, sino que también se atropella la solemnidad de ese salón cuando no se dicen verdades», destacó.

Fuente: Diario Libre