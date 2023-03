Discurso de Abinader no se corresponde con la realidad que vive el Pais

Santiago.-La Miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Dra Elizabeth Rosa, dijo que el discurso del presidente Luis Abinader no se corresponde con la realidad que vive el país y lo calificó como una pieza propagandística y reeleccionista.

Dra Elizabeth Rosa, consideró que el progreso y bienestar descritos por el mandatario, no reflejan las enormes precariedades, inseguridad ciudadana y déficit de servicios básicos como suministro de agua potable, salud, educación y transporte, que afectan a la mayoría de los dominicanos.

“Pudimos notar que está totalmente alejado de la realidad que viven los dominicanos, en los gobiernos del PLD, si existía, un progreso y desarrollo que se reflejaba en el campo, que ha sido olvidado por su gobierno”, consideró la Dra Elizabeth Rosa.

La joven dirigente de Santiago se pregunta: “¿Cómo es posible hablar de reducción de la pobreza mientras se incrementa la delincuencia? ¿Cómo es posible hablar de un elevado nivel de crecimiento económico, mientras las gentes emigran masivamente y un importante porcentaje de jóvenes quieren irse del país por falta de oportunidades? ¿Cómo decir que crecemos, cuando ese supuesto crecimiento se sustenta en buscar diariamente millones de dólares prestados que están hipotecando el país y nuestra soberanía?” Esa es la verdadera realidad que vive el País.

La dirigente juvenil del PLD entiende que el presidente Abinader debió tratar temas que estén a tono con la realidad y no dedicarse a hacer comparaciones de salarios y precios de productos de consumo masivo cuando, a su juicio, el costo de la canasta familiar está por encima del salario promedio de un trabajador.

“La realidad es que los pobres que no pueden comprar los medicamentos, las amas de casa que no les alcanza el dinero para comprar los alimentos, las familias a quienes no les alcanza para pagar la alta factura eléctrica”. Manifestó.

Insistió en que la inseguridad ciudadana son de los principales males que afectan a los dominicanos al tiempo de externar que prepara un plan para enfrentar la inseguridad.

Por último lamentó que el primer mandatario no se refiriera al grave problema de la soberanía nacional, cuando todos sabemos que el país se encuentra seriamente amenazado por la masiva inmigración haitiana.

Por: Elizabeth Rosa