Diseñador del logo en forma de K se desliga del de Marca País

Un diseñador ruso Ivan Bobrov, creador del logo en forma de K que se asemeja al mostrado por las autoridades dominicanas en la presentación de su Marca País, aclaró este miércoles que no participó en ese proceso de creación.

La presentación de la estrategia Marca país causó revuelo en las redes sociales debido a que los internáutas afirman que el logo con las iniciales de República Dominicana (RD), con los colores azul, blanco y rojo, es un plagio del diseño creado por Ivan Bobrov en 2014.

A continuación la traducción del mensaje del diseñador ruso:

“Ojalá hablara español hoy. Guau. Soy el autor de este logotipo K de 2014 y una persona sencilla originaria de una pequeña ciudad de Rusia. Tengo docenas de mensajes directos en este momento de buena gente de República Dominicana y la misma cantidad de correos electrónicos. En primer lugar, muchas gracias a todas las personas que me enviaron la información y me apoyaron en este caso, eso significa mucho. Segundo, nunca he participado en ese proceso de creación de marca de país y el logotipo nunca se vendió en ningún stock. galerías (nunca hice eso con ninguno de los logotipos que he hecho). Todavía no estoy seguro de cómo reaccionar en esta situación, mi vida ya es bastante compleja en estos tiempos locos de la pandemia. Pero cuando obtenga más información, inmediatamente mostraré una actualización aquí. Gracias de nuevo y manténte a salvo”.

La creación de la campaña estuvo a cargo de Kraneo Publicidad, que preside Mike Alfonseca. El contrato fue firmado y notariado el 19 de junio del 2019 por Marius de León, en representación del Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana (CEI-RD), y por Piedad Altagracia Montes de Oca, vicepresidenta ejecutiva de la publicitaria.

Piedad Montes de Oca dijo a Ndigital que se trata de un concepto original elaborado junto con una compañía mexicana nombrada Beker 5.0. Sin embargo, no indicó a que niveles se involucró la compañía de México, de la que no dio nombre, en la plataforma por la que se conocerá la República Dominicana en el exterior.