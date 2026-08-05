Disney y TikTok sellan alianza para llevar escenas de sus producciones a videos

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Disney y TikTok anunciaron este miércoles una alianza que permitirá a los creadores utilizar personajes, escenas y momentos de cientos de películas y series del conglomerado estadounidense en videos publicados en la red social.

El acuerdo incluye contenidos de franquicias y marcas como Pixar, Marvel, Star Wars y FX. Se trata de la primera colaboración de este tipo entre TikTok y una empresa tradicional de entretenimiento.

Una selección de los videos elaborados por los usuarios también podrá difundirse en Disney+ mediante Verts, una sección de contenido vertical diseñada para el consumo desde dispositivos móviles. Será la primera vez que producciones creadas en TikTok aparezcan en otra plataforma.

El programa comenzará como prueba piloto en Estados Unidos durante los próximos meses y posteriormente podría extenderse a otros mercados. Las empresas no revelaron los términos financieros de la alianza.

Disney explicó que la iniciativa busca acercar sus historias a nuevas audiencias y aprovechar la creciente influencia de los contenidos creados por los seguidores en la forma en que el público descubre películas y series.

«Los mejores narradores son primero fanáticos», afirmó Asad Ayaz, director de Marca y Mercadeo de Disney, quien señaló que la colaboración establecerá un nuevo vínculo entre las producciones de la compañía y la creatividad de sus seguidores.

El anuncio coincidió con la presentación de los resultados trimestrales de Disney. La empresa registró ingresos de US$25,200 millones, un aumento interanual del 7 %, impulsado por sus parques, el negocio de streaming y el desempeño de Toy Story 5. Sin embargo, el beneficio neto cayó aproximadamente a la mitad frente al mismo periodo de 2025, cuando la compañía recibió un beneficio fiscal extraordinario.

FUENTE: N DIGITAL.