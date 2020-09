Divergen sobre caso privatizar transporte

Posiciones encontradas mantienen hoy diversos sindicatos de choferes ante una eventual privatización del transporte público estatal en una alianza público-privada.

Para el presidente de la Central de Transportistas Unificados (CNTU), William Pérez Figuereo, esa iniciativa perjudicaría a los sectores más empobrecidos del país.

Advirtió que de concretarse la medida, el precio del pasaje se disparará en el Metro, Teleférico y la Oficina Metropolitana de Autobuses (Omsa).

“Cuando yo veo que se quieren lesionar los interese del pueblo a uno se le activan las alarmas”, precisó Pérez Figuereo.

“El sector transporte privado y público ha convivido entre sí, por lo que no es verdad que se mantendrá la tarifa actual en el precio del transporte estatal”, aseguró.

Añadió que “la experiencia nos dice que la privatización de los servicios conlleva a aumentos de precios aunque sea de manera gradual”.

El empresario transportista dijo que confía “mucho en la sensatez del Señor Presidente y que él y su equipo harán lo mejor para el pueblo dominicano”.

Pérez Figuereo alertó que la población pudiera perder la conquista de tener un transporte estatal seguro, eficiente y barato.

Mientras que el presidente de la Confederación Nacional del Transporte (Conatra), Antonio Marte, respaldó la privatización del transporte estatal en una alianza mixta público-privada.

Consideró que el Metro, el Teleférico y la Omsa son un “barril sin fondo” debido a los cuantiosos recursos que el Gobierno debe destinar del Presupuesto Nacional por concepto de subsidio para ese sector del transporte. Favoreció que el sector transporte sea administrado por un fideicomiso que garantice su rentabilidad.

Marte argumentó, además, que con esta iniciativa no habrá competencia desleal para ninguno de los sindicatos.

“Un pasaje de la Omsa, por ejemplo, cuesta al Gobierno 100 pesos y ningún gobierno serio aguanta eso”, puntualizó. Adicionó que “el Metro, el Teleférico y la Omsa solo son dragones que se mantienen chupando dinero del Estado en subsidios que se pueden usar para otros sectores que realmente los requieren”.

Ayer el director general de la Alianza Público-Privada, Sigmund Freund, informó que existe la posibilidad de que el sector privado forme parte de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, el Teleférico y el Metro de Santo Domingo.

El funcionario aclaró que la Ley 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de República Dominicana (Intrant) obliga que la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) y la Omsa se conviertan en empresas públicas con participación de capital mixto.

“Eso es una posibilidad de analizar, si el sector privado estaría dispuesto a participar en inversiones para mejorar el tránsito. No existe una decisión ya tomada”, expuso Freund al conversar con El Nacional.

Recordó que el propio presidente Luis Abinader ha anunciado la construcción de un monorriel para mejorar el tránsito, y que ahí también, pudiera participar el sector privado. “Debemos aclarar que son planes, no cosas decididas, sino posibilidades”, expresó el funcionario, tras aclarar que todavía el Gobierno no ha recibido ninguna oferta sobre esa posible capitalización. “Podría existir un interés del sector privado, una vez, se reformen las empresas y se hagan eficiente, pero no podemos decir, que hasta el día de hoy alguna empresa privada haya hecho oferta”, manifestó Freund.

Por: El Nacional