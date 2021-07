Divulgación de mensajes privados está prohibido en la Constitución y leyes; se castiga con hasta un año de prisión

Las conversaciones privadas que una persona tiene con otra vía correspondencia, mensajes digitales, electrónicos o de otro tipo, no se pueden divulgar sin el consentimiento de las partes involucradas en ese intercambio de información, puesto que está prohibido tanto en la Constitución como en las leyes dominicanas.

Consultado por Diario Libre, el abogado Namphi Rodríguez explicó que la intimidad es un reducto imprescindible para el desarrollo de la personalidad. En el sentido de que las personas necesitan la privacidad para desarrollar sus actividades y mantener sus relaciones personales.

Y citó que la inviolabilidad de la correspondencia, mensajes privados está establecida en el artículo 44 de la Constitución el cual dice toda persona tiene derecho a la intimidad.

“Obviamente que las conversaciones privadas se deben mantener en el ámbito de la vida privada de las personas, no pueden ser objeto de divulgación en redes sociales sin el consentimientos de la otra parte.

Tenemos que hacer un esfuerzo importante de preservar el ámbito de la privacidad, debido a las rupturas de los paradigmas que han traído las redes sociales”, consideró el abogado al tratar el aspecto legal de la publicación de información privada.

Mientras que el artículo 337 de Código Penal establece sanciones cuando expresa que: “se castiga con prisión de seis meses a un año y multa de veinticinco mil a cincuenta mil pesos el hecho de atentar voluntariamente contra la intimidad de la vida privada, el o las personas que por medio de cualquiera de los procedimientos siguientes; cuando capten, graben o transmitan, sin el consentimiento de su autor, palabras pronunciadas de manera privada o confidencial”.

Polémica en Twitter con Ana Simó

El tema de la violación a la privacidad mediante la divulgación de mensajes privados, ha salido a la luz pública, luego de que una personas publicara en redes sociales una conversación que supuestamente mantuvo con la psicóloga clínica y presidenta del Colegio Dominicano de Psicólogos, Ana Simó, quien alegadamente pide atacar algunos “intrusos de esa profesión” y descartar a otros.

La divulgación de este mensaje en la red social Twitter ha generado cientos de reacciones, algunas pidiendo a la doctora Simó aclarar la situación, otros respaldando el desarrollo profesional y apoyan a la psicóloga clínica.

Debido al revuelo que generó el tema en las redes, la doctora Simó publico el siguiente tuit:

y qué soy o no capaz de hacer . No daré respuestas hasta que mi abogado Dr. Candido Simon no me lo permita.

me quedo con la satisfacción que dan los años de lucha y trabajo serio que creo más que probados.

Fuente: DL