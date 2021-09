DJ Scuff firma con Alofoke

Santo Domingo. Alofoke Media Group, a través de su presidente, Santiago Matías, firmaron un contrato con William Jr. Walter Jiménez, mejor conocido en la música y medios digitales como DJ Scuff.

El pacto quedó sellado este miércoles se concretizo su entrada a la empresa incluyendo por supuesto su participación en la emisora Alofoke FM (99.3FM).

“Lo bueno se contrata, y el público merece lo mejor, estoy muy contento con la entrada de este activo humano, talentoso y uno de los responsables del sonido que hoy domina la música dominicana, el dembow “, manifestó Matías.

¿Quién es DJ Scuff?

William Jr. Walter Jiménez, conocido en el medio artístico y musical como DJ Scuff, también como Scuff Selecta o Ma Que Kracha, es un cantante y DJ dominicano que comenzó inspirándose en el hip-hop de los noventa, en particular el interpretado por raperos o grupos de estilos tan diferentes como Onyx, Lords of The Underground, Snoop Dogg y Dr. Dre.

DJ Scuff es responsable de producir discos como “Triángulo de las Bermudas” junto a BBinc; en ese trabajo discográfico participaron, entre otros, MC dominicanos como R-1, Lápiz Conciente, Vakero, Beethoven Villaman, Sin Fin, Judiny, Stros, El Chobbi; y los boricuas Chyno Nyno, Ñengo Flow, Cosculluela, Arcángel y Daddy Yankee. Adicionalmente, continuó haciendo mezclas musicales, que se han vuelto famosas; y remixes para algunos artistas dominicanos. Todo eso mientras dice que no se cansa de trabajar en el hip-hop.

En 2009, DJ Scuff lanzó un disco llamado “Dembow del Mafu”, que fue todo un éxito en República Dominicana y en Nueva York, Estados Unidos; también en otras ciudades del mundo en las que el hip hop tiene gran cantidad de fanáticos. Ese sencillo le proporcionó a DJ Scuff muchos seguidores y le abrió las puertas de Europa, donde se presentó en espectáculos de países como Suiza; estuvo también en Norteamérica, específicamente en Canadá; y en varias ciudades o regiones de Estados Unidos como Nueva York, Atlanta, Florida, Rhode Island y Massachusetts.

DJ Scuff fue nominado en 2011 a los premios Latin Mixx Awards, mediante los que se reconoce el trabajo de los mejores DJ del mundo. Ha trabajado con artistas internacionales como el rapero Frank-T, los boricuas Mexicano, Wisin y Yandel, Alexis y Fido, Tego Calderón y sus colegas DJ C-Lo, DJ Willie, DJ Alex Sensation y DJ Lobo.

DJ Scuff también ha producido sencillos para artistas como Guariboa, con el tema “El Regreso”; para Lápiz Conciente, en “El Respeto”; y para R-1 en “Quieren sonar”.

Dj Scuff es un artista multifacético, además de turntablista, es productor musical, editor de vídeos y diseñador gráfico. “Esto es todo lo que pongo a favor, para empujar el rap dominicano hacia delante”; expresó en una ocasión. También ha ganado fama con los siete trabajos discográficos de dembow remix que ha lanzado al mercado, pues el público amante de la música urbana los ha recibido con júbilo, dándole a Scuff Selecta la oportunidad de presentarse en varios escenarios internacionales.

