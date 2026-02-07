Doce funcionarios aún no presentan su declaración jurada

De los más de 33 funcionarios que empezaron a ocupar un nuevo puesto en la administración pública o que quedaron sin alguna función, al menos 12 se les agota el tiempo establecido en la Ley 311-14, sobre Declaración Jurada de Patrimonio para presentar sus bienes ante la Cámara de Cuentas.

De acuerdo al artículo 5 de esa norma, los funcionarios públicos tienen que presentar, “dentro de los treinta (30) días siguientes a su toma de posesión, la declaración jurada de los bienes” que constituyen su patrimonio y el de su cónyuge.

Gloria Reyes es ministra de la Mujer.

Como enero consta de 31 días, todos los funcionarios designados en el primer mes de este 2026 deben presentar su patrimonio un día antes de la fecha en que fueron juramentados.

Hasta ayer viernes, solo la declaración del consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, quien fue juramentado el 6 de enero de este año, se visualizaba ante la Cámara de Cuentas, según constató Listín Diario en el portal “Ojo Ciudadano”.

Antoliano Peralta Romero, quien tomó posesión como ministro de Justicia en esa misma fecha, no aparece en el portal con su declaración.

Listín Diario solicitó a la Cámara de Cuentas cuáles de los funcionarios juramentados entre el 6 y el 10 de enero han empezado el proceso para completar su declaración jurada de patrimonio.

Antoliano Peralta Romero tomó posesión como ministro de Justicia.

La encargada de Comunicaciones de esa entidad, Siledis Aquino, informó que la solicitud debe hacerse a través de la Ley 200-04, de Libre Acceso a la Información Pública, que tiene como plazo mínimo 15 días laborables para la entrega de lo solicitado.

Un día después de su nombramiento, es decir, el 7 de enero, Mayra Jiménez fue juramentada como titular de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, en sustitución de Gloria Reyes. Hasta ayer la declaración jurada de Jiménez no era visible en el portal de la Cámara de Cuentas. Los bienes presentados en 2020 son visibles en la web del Ministerio de la Mujer y no en el portal del órgano que regula esa documentación.

También ese miércoles 7 fue juramentado al frente del Ministerio de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, quien debe presentar su documentación por primera vez. La misma hasta este viernes no era visible.

Un caso particular es el de Gloria Reyes, ministra de la Mujer, quien fue juramentada el 8 de enero. En la página de la Cámara de Cuentas no aparece ninguna de sus declaraciones juradas, pero en el portal de la institución que empezó a dirigir tras su paso por Supérate, se encuentra la misma certificación de patrimonio depositada en 2020.

Francisco Oliverio Espaillat Bencosme está al frente del Ministerio de Agricultura.

También el 8 de enero fue juramentada Geanilda Vásquez, como coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales. Su declaración de patrimonio aún no es visible en la Cámara de Cuentas. Lo mismo pasa con Nelson de Jesús Arroyo Perdomo, actual director de Aduanas, quien tomó posesión el 8 de enero.

Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, quien asumió como ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), el pasado 9 de enero tiene hasta el domingo para presentar su declaración.

Julio César Landrón de la Rosa, director del Servicio Nacional de Salud, también fue juramentado el 9 de enero y debe presentar antes del 8 de febrero su declaración de bienes.

Otra designación que hizo Abinader el 31 de enero fue la de César Enmanuel Cerda Minaya, quien es el director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel.

A la lista de titulares también se suman unos 15 los viceministros, directores, subdirectores y consultores designados en esas instituciones antes citadas y que han sido publicados ante la opinión pública.

funcionarios salientes

Además de presentar una declaración jurada al inicio de una función pública, el artículo 6 de la ley 311-14, establece que dentro del plazo máximo de 30 días de haber cesado en el cargo, los funcionarios públicos tienen que presentar una declaración de patrimonio final.

Los funcionarios que deben presentarlas son: Tony Peña Guaba, quien estuvo al frente del Gabinete de Políticas Sociales; Limber Cruz, exministro de Agricultura; Carlos Bonilla, exministro de Viviendas y Edificaciones; Luis Valdez, exdirector de Impuestos Internos, y actual vicepresidente ejecutivo de Seguros Reservas; Mario Lama, exdirector del Servicio Nacional de Salud y Rafael Feliz, exrector del ITLA.

