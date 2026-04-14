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Doce muertos en el noroeste de Haití por las lluvias

El impacto de las lluvias en Haití ha sido devastador, afectando no solo a las viviendas, sino también a la agricultura y el ganado. Las autoridades regionales están en alerta y han pedido asistencia para enfrentar esta crisis.

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Doce personas fallecieron en el noroeste de Haití por las lluvias de los últimos tres días, que también provocaron importantes daños materiales, informó este martes la Dirección Departamental de Protección Civil.

Los daños materiales han sido considerables, según reveló un informe del organismo, que indicó que varios cientos de viviendas se inundaron en la región, una situación que podría complicarse debido a que las lluvias continúan cayendo.

En el ámbito agrícola, numerosas plantaciones quedaron devastadas y las crecidas se llevaron consigo cabezas de ganado, lo que llevó a las autoridades regionales a pedir ayuda al Gobierno central.

Lluvias continúan afectando Haití

Un frente frío se estableció sobre Puerto Rico este martes y podría provocar lluvias en los departamentos del Norte, Noreste, Noroeste, Grand’Anse y Sudeste, según un boletín publicado durante el día por el Centro Nacional de Meteorología.

Durante los próximos miércoles y jueves, las precipitaciones podrían intensificarse en los departamentos del Oeste y del Sudeste, al final del día y durante la noche, añadió el boletín meteorológico.

Crisis humanitaria en Haití

Las lluvias podrían agravar la situación en el país, donde el número de desplazados por la violencia y la inestabilidad alcanzó el año pasado «niveles sin precedentes», con más de 1.4 millones de personas obligadas a abandonar sus hogares, la cifra más alta jamás registrada, según datos de instituciones como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Fuente: Diario Libre

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