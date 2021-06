Doctor Cruz Jiminián: “Si se siguen vacunando podríamos tener un diciembre libre de mascarilla”

El doctor Félix Antonio Cruz Jiminián recibió en Premios Soberano un reconocimiento en nombre del personal de la salud que lucha sin descanso para controlar la pandemia del COVID-19 y lo dedicó a los médicos y enfermeras que, lamentablemente, han perdido la batalla contra el coronavirus.

Ante las preguntas de algunos miembros de la prensa el galeno valora el éxito de la campaña de vacunación nacional y prevé que los contagios podrían disminuir tomando en cuenta la gran cantidad de la población que se ha inoculado.

El doctor pronostica que para diciembre la gente “podrá estar sin mascarillas”.

“Tomando en cuenta que este es un país pobre, yo pienso que ha sido una campaña de vacunación muy exitosa. Hay que imitar a la República Dominicana”, dijo con empeño.

Según sus consideraciones, si la gente se sigue vacunando y si las vacunas se siguen consiguiendo “podríamos tener un diciembre libre de mascarilla”.

“Este reconocimiento no es a mi sino a aquellos que se han ido por dar su vida atendiendo a otros pacientes y a esos que están luchando en estos momentos para que otros vivan. Me siento extraordinariamente satisfecho porque no es a mí, es a ellos”, declaró agradecido el doctor Jiminián al salir del Teatro “La Fiesta” del Hotel Jaragua la noche de este martes.

Cree que además del Soberano es posible realizar otros eventos si se logra la inmunidad de rebaño y la anhelada vuelta a la normalidad sin usar mascarillas. Indica que las personas se han contagiado luego de la vacuna “no se han muerto”.

Pide seguir protocolos

El doctor Jiminián, quien en el pasado 2020 se debatió entre la vida y la muerte por el coronavirus llamó a respetar las reglas sanitarias usando las mascarillas y cumpliendo el distanciamiento, al tiempo que invitó a vacunarse.

“Yo puedo decir esto con prueba y si quieren se los puedo demostrar: yo me hice una prueba para ver mi inmunidad. En el mes de septiembre estaba en 85, en diciembre bajó a 75, no me había vacunado, en febrero me puse la primera dosis AstraZeneca y me hice la prueba un mes después, en marzo, y subió a 400 y me la hice hace tres días y están en 5,200, lo que indica es que las vacunas son mil por mil seguras y te protegen contra el COVID-19”, asegura el filántropo dominicano.

“¡Vacúnate, no seas ignorante, no permitas que fracase tú y tu familia!”, concluyó el denominado “Médico de los pobres”.