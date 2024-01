Doctor detenido en Ocoa: “He durado un día entero preso, maltratado y humillado”

El doctor Wazar Gómez, quien fue detenido mientras este protestaba de manera pacífica San José de Ocoa y que por orden del presidente Luis Abinader fue liberado, explicó el motivo de su protesta a través de un video.

Gómez denunció que durante el tiempo que duró el destacamento fue agredido físicamente. (Video)

“Me tomó el servicio del DNI, me dio golpe, me metieron a la cárcel y le dijeron a unos presos que estaban ahí que me dieran golpe. He durado un día entero preso, maltratado, humillado y vejado. Yo soy un ciudadano que no he faltado a la ley y que no entiendo por qué hicieron eso conmigo”, expuso.

Explicó que salió a protestar debido a que le preocupa lo que “está pasando con el cáncer en San José de Ocoa y qué está pasando con las enfermedades mentales, que a mi juicio son exageradas”.

Agregó que “nadie me ha dado explicación, nadie me ha respondido. Yo soy médico de profesión y se me ocurrió que, utilizando los beneficios de la constitución que me dicen, que yo puedo expresarme sin ofender ni dañar a nadie, sin ser restringido en cualquier medio que yo quiera, pues yo cogí un letrero y puse una pregunta”.

Abinader ordenó puesta en libertad

El presidente Luis Abinader ordenó la puesta en libertad del doctor Wazar Gómez, que fue detenido mientras protestaba en la vía pública.

El mandatario también instruyó el inicio de una investigación con respecto al hecho.

En un audiovisual que circuló en las redes se puede observar el momento en que el médico fue detenido por agente de la Policía Nacional y cómo de manera violenta lo hacen subir al vehículo de la patrulla. Este, también muestra a personas vestidas de ‘civil’ que les colaboran a los agentes a retener el doctor.

Fuente: N Digital