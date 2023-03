Doctora Silvia Peñaló formaliza denuncia contra agentes policiales que tirotearon su vehículo

La doctora Silvia Peñaló, cuyo vehículo fue tiroteado por agentes de la Policía Nacional mientras ella conducía por una calle del municipio de Mao, provincia Valverde, formalizó el viernes una denuncia en contra de los policías involucrados en el hecho.

Peñaló acudió a la Fiscalía de Valverde acompañada de su abogado, Juan de Dios Hiraldo, y de su padre, el exdiputado Rubén Peñaló.

“Yo me hubiese detenido sin ningún tipo de problema, a mí no se me hizo seña de detenimiento, aun así, te estoy diciendo que venía tranquila”, explicó la estomatóloga-endondoncista sobre el momento que vivió el jueves.

De su lado, el jurista Dios Hiraldo indicó que acudieron a colocar la denuncia formal contra los agentes policiales actuantes en el caso.

“En el día de hoy nosotros estamos colocando nuestra denuncia formal, posteriormente vamos a depositar una querella en contra de los agentes que actuaron en contra de nuestra representada”, manifestó.

En ese sentido, indicó que esas actitudes están lacerando la sociedad “y vemos que queremos una reforma policial y no llega”.

Agregó que “estamos en un estado de terror, los agentes han sembrado terror” y denunció que hay un uso desmedido de la fuerza, debido a que los agentes policiales no comprenden que disparar se utiliza como última opción, cuando no hay otras posibilidades.

Mientras que Rubén Peñaló, padre de la doctora, dijo que lo sucedido con su hija lo tiene consternado.

“Eso nos tiene consternado, porque la realidad es que Silvia la está contando porque el Gran Poder de Dios la acompañó”, expresó.

La Policía Nacional

La Policía Nacional sostuvo en una nota de prensa que la médico no se detuvo cuando se le ordenó detenerse y que los agentes dispararon a los neumáticos.

Dijo que la yipeta de la doctora tenía las mismas características de otra, supuestamente abordada por presuntos delincuentes, que el pasado miércoles protagonizaron un incidente en el sector Sibila, donde una persona resultó herida de bala.

El informe del cuerpo del orden agrega que Peñaló se desmontó del vehículo tras ser impactado el neumático delantero izquierdo por un proyectil, obligando a reducir la marcha.

Este incidente quedó captado en videos de seguridad que muestran que los agentes se desmontan de sus motocicletas y la encañonan.

Fuente: DL