Domínguez Brito califica como un crimen agentes migratorios dejaran niño se colgara de rejas de un camión

El exprocurador general de la República Francisco Domínguez Brito calificó como un crimen que agentes de la Dirección General de Migración permitieran que un bebé se colgara de las rejas de un camión de control migratorio, mientras su madre está adentro siendo detenida al ser una nacional haitiana en estado irregular.

Domínguez Brito indicó que la acción es algo imperdonable y que las autoridades deben tomar cartas en el asunto.

El también miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dijo que ese actuar de los agentes migratorios no es la naturaleza de los ciudadanos dominicanos.

“Eso no se hace. Así no somos los dominicanos. Esa no es nuestra naturaleza. Somos gente sensible, con nuestros defectos, pero el dominicano es solidario y sufre el dolor ajeno. Lo que vemos aquí es un crimen. Es algo totalmente imperdonable”, escribió Domínguez Brito en Twitter.

Hasta el momento no se sabe ni el lugar ni la fecha de lo sucedido, pero el director general de Migración, Venacio Alcántara, advirtió de que “de ser comprobada la acción”, la cual calificó de abusiva, “serán suspendidos los agentes actuantes y sometidos a la justicia”.

Un equipo integrado por Control Migratorio, Recursos Humanos, Inteligencia y la Dirección de Comunicaciones de la DGM, “indagaran a profundidad y rendirán el informe al respeto a la mayor brevedad posible”, afirmó el responsable de la DGM en un comunicado.

Alcántara dijo en el comunciado, que “bajo ninguna circunstancia tolerará acciones que vayan en contra de la integridad de las personas y los derechos humanos, sin importar el estatus migratorio o nacionalidad del individuo”.

