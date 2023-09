Domínguez Brito pide a Abinader abrir la frontera al comercio y las exportaciones con Haití

Send an email

Francisco Domínguez Brito, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), exigió este miércoles al presidente de la República, Luis Abinader, abrir la frontera al comercio y las exportaciones con Haití, tras disponer su cierre en proptesta por la construcción del canal que construyen los haitianos para desviar las aguas del río Masacre hacia su territorio.

Aseguró que el país perderá 600 millones de dólares, de continuar con esa sanción.

«Señor Presidente, nuevamente exijo que abra la frontera al comercio y las exportaciones con Haití.Continúe con las demás sanciones si lo estima, pero el país perderá más de 600 millones de dólares y, peor aún, puede desaparecer la estructura industrial que la sostiene», escribió en su cuenta de Instagram.

Continuó diciendo: «Sólo en el sector zona franca exportamos casi 400 millones de dólares y miles de empleos se perderían. Si no ha visto el dato se lo muestro, ya tenemos un alto desempleo y la situación es crítica para la sobrevivencia del dominicano».

Asimismo, dijo que «el dinero no da a mucha gente para comer. No nos disparemos nosotros mismos en el pie. Tampoco conviene hambre y más desempleo en Haití. Eso es más presión para nosotros y tampoco es humano. Eso no ayuda en nada al conflicto por el canal».

La frontera lleva 13 días cerrada, impactando negativamente la economía de ambos países.

Fuente: DL