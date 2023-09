Domínguez y Dantés dicen MP está obligado a investigar de oficio irregularidades FEDA

El exprocurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, y el encargado de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana, José Dantés, afirmaron que el Ministerio Público está obligado a realizar una investigación de oficio sobre las denuncias de irregularidades que se atribuyen al director del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), Hecmilio Galván.

Domínguez Brito y Dantes reaccionaron de esta manera a un reportaje de N Investiga que recoge denuncias de que el director del FEDA presumiblemente cometió irregularidades en compras fuera licitaciones, reparto irregular de ayudas agropecuarias estatales y favoreciendo con compras a empresas de allegados al director Galván.

Domínguez Brito indicó que el Ministerio Público debe proceder a investigar de oficio, por tratarse de un asunto de orden público.

“El reportaje de Nuria Piera obliga a una investigación seria y profunda, al igual que otros casos más que han salido a la palestra”, afirmó el miembro del Comité Político del PLD.

MINISTERIO PÚBLICO ESTÁ OBLIGADO A INVESTIGAR. El encargado de asuntos jurídicos del PLD estima que es obligación del MP investigar al director del FEDA, debido a que los hechos que atribuyen esa denuncia pudieran representar el compromiso de la responsabilidad penal del director del FEDA.

Estima que al igual que las autoridades han sido muy diligentes con otros casos, también sean con este y con todos los que surjan, siempre respetando el debido proceso.

“El Ministerio Público está obligado a actuar en este caso, porque hay una denuncia pública que no se limita a simplemente decir que en tal sitio ocurre tal cosa. No, no, no: se detallan procedimientos institucionales, cifras, datos, testimonios que van más allá de una denuncia pública, que aparentemente violan normas por las que hay gente presas”, sostuvo.

Dantés sostuvo que como hay una denuncia hecha por un programa de investigación que va más allá, porque da nombres, datos, cifras, testimonios, fechas, que son violatorias de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas y de favorecer a allegados.

“Ante una denuncia de esa naturaleza, como la que Nuria ha hecho, si fuese yo, fuera a la Procuraduría y le dijera que estoy en la disposición de ser investigado. Le pidiera a la Contraloría que le hiciera una auditoría a mi gestión y a la sociedad que estoy disponible a cualquier tipo de escrutinio. Ahora…..el que calla otorga”, sostuvo.

El reportaje de N Investiga ¡revela que en la gestión de Galván al frente del FEDA, ha estado marcada por una serie de irregularidades, las cuales han ido en detrimento de pequeños y medianos productores.

En un reportaje de N Investiga, se mostró como el conflicto de intereses, hasta las compras por encima de lo que ofrece el mercado han abundado en el FEDA desde el 2021, cuando Galván asumió las riendas de esa institución.

Una de las empresas más beneficiadas por las compras del FEDA es Grupo Agropecuario Don Julio, propiedad de Wilfredo Cabrera, quien fue presidente de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (CONFENAGRO), mientras Hecmilio Galván fue vicepresidente de la entidad agrícola.

