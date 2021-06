Dominicana dirigirá Oficina de Asuntos de Inmigrante de Alcaldía de Nueva York

Testimonios

“Como exdirectora ejecutiva de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes del Norte de Manhattan y con su compromiso continuo para abordar los problemas de justicia social para los residentes de la ciudad de Nueva York, Raquel Batista comprende que para muchas familias inmigrantes, convertirse en ciudadana de los Estados Unidos es la realización de un trabajo duro, dedicación, esperanza y sueños por una vida mejor para ellos y sus familias”, dijo el congresista de origen dominicano Adriano Espaillat.

Agregó que “La voz de Raquel será fundamental para garantizar los derechos y la protección de los inmigrantes en su transición a su último cargo como Comisionada de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes de la Alcaldía, y espero trabajar con ella para asegurar que la inmigración permanezca a la vanguardia de nuestra ciudad, local y debates nacionales “.

Mientras que la asambleísta Amanda Séptimo afirmó que “Raquel Batista es una líder comunitaria cuyo trabajo siempre se ha centrado en cómo hacer avanzar a las comunidades de inmigrantes. Me enorgullece saber que la Oficina de Asuntos de Inmigrantes de la Alcaldía estará dirigida por una mujer dominicana fuerte, de principios, que no cede en su compromiso. Poner a la comunidad en primer lugar. Estoy emocionada de trabajar con Raquel Batista en su nuevo papel como Comisionada”.

“Mis felicitaciones a Raquel Batista por su nombramiento como nueva Comisionada de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes de la Alcaldía. Raquel tiene décadas de experiencia como abogada que trabaja en nombre de quienes más lo necesitan en la ciudad de Nueva York, especialmente las comunidades de inmigrantes desatendidas en el sur del Bronx y el alto Manhattan”, dijo el concejal Ydanis Rodríguez, también de origen dominicano.

“Como dominicano-estadounidense, estoy muy orgulloso del nombramiento de la Sra. Raquel Batista como Comisionada de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes de la Alcaldía; La ciudad de Nueva York ha sido descrita como un hermoso mosaico, la Sra. Batista es un ejemplo de las muchas formas en que los hijos e hijas de inmigrantes contribuyen a mejorar la calidad de vida de este hermoso mosaico ”, dijo el Dr. Rafael Lantigua, cofundador y ex presidente de la Junta de Alianza Dominicana, Inc. y cofundador y ex presidente de la Junta de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes del Norte de Manhattan.