Dominicana muere al ser impactada por una bala perdida mientras caminaba por Manhattan

Una mujer dominicana de 64 años, murió de un disparo en la cabeza mientras caminaba por una acera de Manhattan, Nueva York.

De acuerdo con el informe policial, los agentes encontraron el cadáver de Valeria Ortega al responder a una llamada del 9-1-1 cerca de las 11:30 de la mañana sobre una persona baleada entre Dyckman Street y Vermilyea Avenue, en Inwood, Manhattan.

A la mujer le sobreviven dos hijos y su esposo, quien dijo que Ortega se dirigía a una tienda cuando alguien le disparó.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a un hospital donde oficializaron su muerte.

«Escuché tres disparos. Cuando la vi caer, me di cuenta de que eran reales. Me asusté. Salí a correr… me refugié en el banco», dijo a Telemundo 47 Luis Seafley, que trabajaba cerca de la zona donde ocurrió el hecho.

Los policías encontraron al menos tres impactos de bala y una de ellas rompió una de las ventanas de un banco.

Los testigos creen que Ortega quedó atrapada en el fuego cruzado, pero las circunstancias del hecho aún están bajo investigación.

