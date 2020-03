Dominicano con síntomas de coronavirus que estuvo en España denuncia autoridades no lo atienden

Cómo último recurso para lograr que le presten atención médica, un hombre dominicano colgó en su cuenta de Facebook un video en el cual narra que las autoridades sanitarias del país no le han prestado atención médica, a pesar de tener síntomas de coronavirus COVID-19 y de haber llegado recientemente de España.

Leonardo Batista, de 35 años, hizo la transmisión en vivo en su cuenta y la llamó “Mi triste realidad coronavirus en RD, Dios me ayude”.

En el material, el hombre narra que viajó el cinco de marzo a Madrid y Barcelona, en España, y que retornó al país el 13 del mismo mes. Dice que desde el jueves pasado comenzó a sentirse mal y que ha experimentado fiebre muy alta y dolor en el pecho, lo que lo llevó a buscar ayuda médica, pero que a la clínica que fue no lo quisieron atender y “le salieron corriendo”.

Luego de eso, explica, que se ha comunicado en múltiples ocasiones con la Dirección de Epidemiología, el Servicio Nacional de Emergencias 9-1-1 y la línea *462 (habilitada por el Gobierno para ofrecer asistencia en estos casos), entidades que afirma lo rebotan una a la otra y, a veces, le toman los datos y le prometen que enviarán personal o una ambulancia a buscarlo, lo cual no sucede.

También relata que acudió al Hospital Militar Ramón de Lara y tampoco fue recibido. El referido centro está ubicado en la Base Aérea de San Isidro, en Santo Domingo Este y es donde las autoridades sanitarias están atendiendo los casos de coronavirus COVID-19.

“Cuando ellos me vieron, los policías salieron corriendo, se pararon a una esquina, y me dijeron llama a una ambulancia, llamé y después de tener media hora ahí me dijeron que venían de camino para ayudarme y luego de eso, me senté en mi yipeta en el parqueo del vehículo en mi casa esperando que llegaran porque estaba bien mal, una fiebre alta, en 15, 20 minutos me llamaron para decirme que ellos no iban a poder venir porque ellos no iban a comprometer la unidad, que ellos no podían ayudarme. Oigan esto, que los que me podían ayudar eran en *462, pero yo tengo siete días llamando a *462 y cada vez que llamo me toman los mismos datos de nuevo, qué cómo yo me llamo, dónde yo vivo, qué si yo salí, es decir, no hay una secuencia, no hay nada, no hay una organización, entonces yo te digo que yo llamé allá y me dicen que es al 9-1-1 que tengo que llamar y el 9-1-1 me dice: no, nosotros no podemos ayudarlo, lo sentimos y me cuelgan”, relata en el video con voz entrecortada.

Diario Libre se comunicó con el hombre y dice que su situación ha empeorado, pues además de la fiebre y el dolor, ahora le comenzó tos. Expresa que está aislado en su casa, la cual comparte con su esposa y una pequeña hija, a las cuales teme contagiar.

Leonardo Batista vive en la calle Activo 20-30 #34, edificio Aybar 1, ensanche Ozama, Santo Domingo Este. Su teléfono es 809 448 1444.