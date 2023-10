Dominicano denuncia detención de su esposa haitiana y sus hijos por Migración

Send an email

El dominicano Aneudy Marino Alfonso denunció este miércoles que agentes de la Dirección General de Migración (DGM) detuvieron a su esposa haitiana y a sus hijos.

«Yo tengo dos niños con una morena (una ciudadana haitiana) y me la agarran. Los niños me los entregaron, pero vine aquí (Dajabón) a ver si me dan una oportunidad», explicó Marino Alfonso.

Los niños, de tres años y cinco meses de edad, estaban en casa cuando los agentes irrumpieron sin autorización y se los llevaron junto a su esposa.

Alfonso indicó que su pareja estaba en proceso de regularizar su estatus migratorio. «Los papeles están en proceso», señaló.

El hombre pidió a las autoridades que no lo dejaran solo, sin la madre de sus hijos. Sin embargo, su esposa fue deportada debido a su condición de indocumentada.

Fuente: DL