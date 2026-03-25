Dominicano es condenado a 27 años de prisión por robos en El Bronx

Un miembro de la pandilla Trinitarios fue condenado a 27 años de prisión por su participación en una serie de robos a mano armada en El Bronx, uno de los cuales terminó con la muerte de un hombre.

Se trata de Gibran Guerrero, de 22 años, conocido como «Cojito», quien recibió la sentencia de la jueza federal Lorna G. Schofield tras haberse declarado culpable de conspiración para delinquir bajo la ley de crimen organizado y de uso de armas de fuego durante los asaltos.

El fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, informó que Guerrero formaba parte activa de los Trinitarios entre 2021 y 2023, período durante el cual la pandilla ejecutó robos, fraudes, tráfico de drogas y actos violentos para financiar sus operaciones y mantener control territorial.

Hechos del crimen

Uno de los hechos más graves ocurrió el 15 de diciembre de 2022, cuando Guerrero y otros miembros de la organización atrajeron a dos víctimas a una zona de El Bronx con la intención de asaltarlas. Durante el robo, uno de los hombres, Johnny Gaston, fue baleado y murió, mientras que la otra víctima resultó herida, pero sobrevivió.

Las autoridades también vincularon a Guerrero con otros robos a mano armada ocurridos el 30 de julio y el 26 de septiembre de ese mismo año, igualmente en El Bronx.

Reacciones de las autoridades

«Durante demasiado tiempo, los Trinitarios han sembrado el terror mediante intimidación, robos y violencia letal«, expresó Clayton, quien aseguró que la sentencia envía un mensaje claro contra la criminalidad de pandillas.

Además de la condena de prisión, Guerrero deberá cumplir tres años de libertad supervisada tras completar su sentencia.

El caso fue investigado por agentes de Homeland Security Investigations y el Departamento de Policía de Nueva York, y está siendo procesado por la unidad de organizaciones violentas del Ministerio Público federal.

FUENTE: DIARIO LIBRE.