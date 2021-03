Dominicanos podrán ser voluntarios en prueba de la vacuna CureVac contra COVID-19

Un nuevo estudio respecto de la vacuna COVID-19 que desarrolla el laboratorio farmacéutico alemán CureVac pasa a su fase III, en la que se busca medir su eficacia con la participación voluntaria de 36,500 personas en todo el mundo, 2,500 de República Dominicana. La vacuna estará ahora trece meses en fase III y se espera que pueda estar disponible a finales de 2021 o inicios de 2022. El estudio está autorizado por todas las instancias de salud del gobierno.

La fase III de todo estudio o investigación en vacunas mide eficacia en un grupo considerable de personas, establece una nota de prensa.

La Unidad de Vacunas del Instituto Dermatológico y Cirugía de Piel Doctor Huberto Bogaert, a cargo del estudio en el país, indicó que se están captando 36,500 voluntarios en 10 países: en Europa están Alemania, Bélgica, España y Países Bajos, y en América: Argentina, Colombia, México, Panamá, Perú y República Dominicana.

Para el desarrollo de esta vacuna se utilizan las terapias basadas en el ARN mensajero (ARNm). Para la producción masiva, cuando ya esté aprobada como vacuna eficaz frente al COVID-19, se tendrá participación del laboratorio alemán Bayer y el sueco Novartis.

El proyecto de vacuna busca estar adaptada a las nuevas cepas. La vacuna ha probado su inocuidad ya en las dos primeras fases de investigación, en laboratorio, con animales y con grupos pequeños de personas.

Sobre el voluntariado

En República Dominicana se estima que participen 2,500 personas en los cuatro centros de estudio.

En el Instituto Dermatológico Huberto Bogaert se espera involucrar 500 personas, que recibirán dos dosis de vacunas.

Para ser voluntario se puede dirigir a la Unidad de Vacunas del Instituto Dermatológico y Cirugía de Piel Doctor Huberto Bogaert Díaz, en la avenida Albert Thomas 66. Santo Domingo, esquina calle Federico Velázquez, o llamar a Whatsapp 829 570 3439 o al 809-684-3257 extensión 324. El correo electrónico: [email protected] o a través de las redes @unidadvacunard en twitter, facebook e Instagram.

¿Quién investiga?

El desarrollo de la fase III del estudio Herald está a cargo de la doctora Yeysy Donastorg Cabral, de la Unidad de Vacunas del Instituto Dermatológico Huberto Bogaert.

La especialista es doctora en medicina, salubrista y demógrafa e investigadora. Con experiencia en programas de salud sexual y reproductiva, en el campo de la comunicación educativa en salud, ética de la investigación y conducción de investigaciones clínicas, sociodemográficas y aplicadas.

Durante los últimos 18 años ha coordinado la Unidad de Vacunas e Investigación en el Instituto Dermatológico, desde la cual ha conducido estudios de vacunas contra el VIH y chikungunya, así como estudios de medicamentos antirretrovirales e investigaciones aplicadas para el desarrollo de modelos de intervención para mejorar la vida de las personas que viven con VIH.

Detalles científicos

El laboratorio alemán CureVac desarrolla una vacuna basada en Ácido Ribonucleico mensajero, (ARNm). CureVac N.V. es una empresa bio farmacéutica alemana, con domicilio legal en los Países Bajos y cuya sede central está en la ciudad de Tubinga, Alemania.

Condiciones de voluntarios

Pueden participar: personas de más de 18 años, sanas, viviendo en Santo Domingo y sin planes de mudarse fuera del país en los próximos 13.5 meses.

También mujeres que no estén embarazadas ni con planes de embarazarse en los próximos tres meses y que no estén lactando, además de hombres que no tengan planes de embarazar a su pareja en los próximos tres meses.

Todos deben participar en una sesión de evaluación médica para valorar su estado de salud y estar en disposición de regresar para las visitas del estudio.

Autorizaciones en RD

El proyecto de investigación fase III tiene la autorización del Servicio Nacional de Salud, y del Comité Nacional de Bioética en Salud (Conabios) que estudia y da seguimiento a los protocolos de investigación con seres humanos en el país.

