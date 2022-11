Don Francisco sobre Bad Bunny: “Fui el primero que lo llevé a la televisión y no me contesta las llamadas”

Si bien es cierto que Bad Bunny es considerado el artista urbano más importante del momento, no siempre fue así. En sus inicios tuvo que tocar muchas puertas para dar a conocer su música.

Uno de los primeros que lo apoyó fue Don Francisco, quien en 2018 lo invitó a su programa “Don Francisco te invita”, lo que representó su primera aparición en televisión. Ahora el presentador chileno acusa al Conejo Malo de malagradecido, tras asegurar que en múltiples ocasiones ha intentado contactarse con él y no le toma las llamadas.

Durante una entrevista con el programa chileno “Meganoticias alerta”, el presentador del espacio Rodrigo Sepúlveda bromeó sobre asistir al concierto que ofrecería Bad Bunny el fin de semana en Chile, a lo que Mario Kreutzberger, nombre de pila del legendario conductor, respondió con un fuerte reclamo.

“Cuando hables con Bad Bunny dile que yo fui el primero que lo llevé a la televisión y que después me ha costado, nunca he podido volver a hablar con él”, refirió, añadiendo que el artista se mostró muy simpático en ese momento y no con la energía “agresiva” de ahora.

“A lo mejor me escucha, ya que está en Chile, y me llama por teléfono. Lo he llamado varias veces y no me contesta. Entonces dije: ‘bueno, si no me contesta es porque no me quiere contestar’”, señaló Don Francisco. “A lo mejor ahora ya que este programa tiene tanto rating alguien le dice ‘oye, te olvidaste de que Don Francisco te llevó por primera vez a la televisión’”, agregó.

Fuente: Diario Libre