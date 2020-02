Don Miguelo y Lápiz explican por qué no han protestado y critican presión de redes sociales

A algunos artistas urbanos les han caído como la conga porque no han hecho presencia en laPlaza de la Bandera en protesta por la suspensión de las elecciones municipales del pasado domingo 16 de febrero por el pleno de la Junta Central Electoral (JCE), así como del apoyo de la democracia.

A los que expresaron su punto de vista y criticaron que muchos “influencers van en busca de likes (me gusta)”, las quejas han sido mayores, situación que llevó al artista urbano Don Miguelo a cuestionarse si la causa es de corazón o por la presión de los fanáticos. “¿La lucha es con los urbanos o con la JCE?”, se preguntó el intérprete de “La vainita” tras la ola de críticas por sus posturas de no ir a protestar.

Al compartir un video de la posición del “Papá del rap”, Lápiz Conciente, el francomacorisano escribió: “ Este circo mediático está a su máximo nivel… algo importante dijo Secreto @papasecreto; ‘¿la lucha es con los urbanos o con la JCE?’… Lápiz Conciente @lapizconciente estoy 1000% de acuerdo contigo. Los sensibles solo escuchan lo que quieren, leen solo encabezado para juzgar. Imagínense que a mí me critican porque estoy ayudando a unos viejitos, eso lo hacen justamente por lo que Lápiz dice; porque no lo están ayudando a ellos… voten el 15 de marzo y guarden energía porque ahí sí que vamos a luchar en grande”. A Don Miguelo lo increparon por mostrar apoyo a Puerto Rico el año pasado.

De su lado, Lápiz Conciente explicó que “nunca he dicho que no protesten, mis protestas las he hecho con música”, escribió mencionando “Yo soy tu papá”, una canción del 2009 y “Por las redes”, el tema reciente de su álbum “Inteli”, lanzado este 2020. En otro video en vivo, agregó: “Yo no estoy en contra de las manifestaciones ni de su derecho como dominicano de protestar, yo soy un protestante natural desde hace muchísimo tiempo. Mi posición es la siguiente; nosotros ayudando a una persona sí estamos aportando… eso sí soluciona algo”.

Los usuarios siguieron en su contra, por lo que luego publicó una imagen de su Fundación Lápiz Conciente con el mensaje de “más de seis años ayudando. ¿Esto no es protesta”, generando más controversia porque muchos le replicaron que es un acto de solidaridad. No obstante, el rapero afirmó que protestó para el 4% para la Educación.

Don Miguelo y Lápiz Conciente insisten en mostrar su descontento también en las urnas.

Otros que han sido criticados por no manifestarse frente a la JCE son Mozart La Para y Secreto, aunque estos han apoyado las manifestaciones en sus redes sociales, mientras que el El Alfa ha sido duramente criticado por no poner un ‘post’ referente a la protesta.