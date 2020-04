Donaciones para enfrentar el covid-19 ya superan los 400 millones de pesos

SANTO DOMINGO.-Al menos 450 millones de pesos han sido donados por instituciones y personalidades de la vida nacional para ser destinados a combatir el coronavirus en República Dominicana.

Destacan de este grupo la alianza empresarial Sanar una Nación, liderada por Grupo Popular, Grupo Rica, Grupo Ramos, Grupo Universal y la organización internacional sin fines de lucro CitiHope Relief & Development, conjuntamente con el Consejo Nacional de la Empresa Privada, Inc. (CONEP) quienes aportaron la suma de RD$263 millones.

También la Fundación Corripio y el Grupo Rizek las cuales han donado cada una RD$50 millones.

La distribución del aporte de la fundación Corripio fue segmentada entre la Pastoral Social del Arzobispado de Santo Domingo y su órgano Banco de Alimentos, y el Centro de Diagnóstico de Medicina Especializada y Telemedicina (Cedimat) para la adquisición de insumos médicos y equipos.

En el caso del grupo Rizek, 50% de los recursos será destinado a la provincia Duarte en el área de atención médica en el hospital regional San Vicente de Paúl, el Centro Médico Salud Siglo 21 y los demás centros de la región.

El restante 50% será administrado por el grupo Rizek y serán destinados a ayudar a otras instituciones en todo el país.

Los empresarios de Santiago coordinados por la Asociación para el Desarrollo de Santiago (APEDI), y el Movimiento Compromiso Santiago donaron RD$ 30 millones.

Otros aportes si bien no son cuantificables, no dejan de tener un impacto positivo para el sector salud en el país que aunque ha tenido aumentos en la asignación presupuestaria en los últimos años (para el 2020 le fue destinado RD$ 94, 536 millones), no son suficientes para enfrentar la emergencia sanitaria que ha causado el Coronavirus.

Es el caso de la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo (ASONAHORES) puso a disposición de las autoridades 1,500 habitaciones hoteleras para fines de cuarentena de aquellas personas que están infectadas con el Covid-19 pero que no necesitan hospitalización.

El BHD-León ha donado material de protección al Centro de Operaciones de Emergencia.

La Iglesia Católica a su vez, se ha convertido en un canal de distribución de las donaciones. Hasta el momento, la institución religiosa ha informado que ha distribuido 25,000 fundas del Plan Social de la Presidencia, 181,450 raciones de comida de Manna Pack, donaciones de CCN y Manicera consistentes en 2000 libras de carne, 1800 libras de salchichas y 16,800 cajas de Maicena.

Aportes de políticos

Impedida de hacer proselitismo en pleno año electoral, la clase política ha iniciado una guerra de donaciones que buscan el mismo fin antes expuesto.

El primero en manifestarse fue el candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo quien donó unos 20 millones de pesos de su campaña electoral para ser destinados a combatir el Covid-19.

Castillo también ha entregado 9500 kits de prueba para detectar el covid-19 y otros 12500 que permanecen en espera, 15,500 mascarillas N-19, 120,000 guantes y 80 trajes Bioseguridad a la Policía Nacional entre otras.

Su partido, el PLD, ha anunciado la entrega de 35 millones de pesos que serán administrados por instituciones no gubernamentales.

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) y su candidato presidencial no se han quedado atrás. Han dispuesto la entrega de 40, 000 kits de pruebas para detectar el covid-19 así como otros insumos médicos.

Sus aportes a la provincia Duarte han sido notables tras la entrega de 10 mil mascarillas, 35 mil pares de guantes de latex y 50 trajes de bioprotección.

El partido opositor también ha puesto a la disposición del gobierno su personal médico diseminado en todo el país.

Otros aportes: Los diputados del PLD pusieron a la disposición de las autoridades sus salarios del mes de abril y mayo.