¿Dónde se harán los exámenes para obtener la licencia?

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) informó que fueron retomados los exámenes teóricos y prácticos para todas las categorías de licencias de conducir, como parte del proceso de fortalecimiento y modernización del sistema nacional de licencias.

La institución explicó que las evaluaciones se realizan en las oficinas de la Dirección de Licencias de Conducir. Las mismas ubicadas en la avenida Tiradentes No. 07, en el Ensanche La Fe, en Santo Domingo. Además de otras sedes provinciales habilitadas para este servicio.

Según el Intrant, el proceso busca garantizar que cada solicitante cumpla con los requisitos administrativos. También que demuestre los conocimientos teóricos y las habilidades prácticas necesarias para conducir de manera segura en las vías del país.

Para optar por la licencia de conducir, los ciudadanos deben contar previamente con el carnet o permiso de aprendizaje, documento que también se tramita en la entidad. El día de la evaluación es obligatorio presentar la cédula de identidad, el carnet de aprendizaje y el comprobante de pago correspondiente.

Horarios para la evaluación

Las autoridades indicaron que el examen práctico es obligatorio para quienes solicitan su licencia por primera vez. El mismo incluye la categoría 1 correspondiente a motocicletas, uno de los segmentos que registra mayor vulnerabilidad en las carreteras dominicanas. Con esta medida se busca elevar el nivel de preparación de los conductores y promover el respeto a las normas de tránsito.

El Intrant precisó que ya no existe la modalidad de registro de motociclistas. En la actualidad, todos los conductores deben obtener formalmente la licencia de conducir conforme a lo establecido por la legislación vigente.

Las evaluaciones se realizan de lunes a viernes en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. También en el centro de servicio ubicado en Blue Mall el horario es de lunes a viernes de 10:00 de la mañana a 8:30 de la noche, sábados de 10:00 a. m. a 5:30 p. m. y domingos de 12:00 del mediodía a 6:00 de la tarde.

El proceso está dirigido a ciudadanos a partir de los 16 años de edad, quienes pueden completar la evaluación en aproximadamente una hora, con respuesta inmediata tras finalizar las pruebas.

Fuente: CDN