Dos bomberos resultaron lesionados al sofocar incendio en hotel Be Live Canoa en Bayahíbe

Luego de sofocar el incendio que afectó parte de las instalaciones del hotel Be Live Collection Canoa de Bayahíbe, al menos dos bomberos resultaron con lesiones.

Extinguir el fuego que comenzó en un restaurante techado de cana en el referido hotel fue producto de una labor conjunta de 13 unidades de varios cuerpos de bomberos aledaños porque el camión de Bayahíbe llevaba 57 días dañado.

Un bombero de San Rafael del Yuma y otro de La Romana que acudieron a la zona de incendio fueron los afectados. Al primero le cayó un su pierna un palo de madera prendido en llamas y el segundo inhaló mucho humo.

“Ese bombero resultó lesionado -Keury Moreno Rincón-, le cayó un palo arriba que me le desconchabó la pierna, se le encogieron los tendones, y cuando le pedimos que le den asistencia al bombero hacia Higüey la ambulancia que tenía el hotel, me dijo que solo le da asistencia a La Romana… Me apearon el bombero, me lo tiraron en el suelo. Ahí aproveché y con lo poco o mucho que sé, volví y le encajé la pierna al bombero, volví y se la halé y cuando vino la ambulancia del 9-1-1 le pusieron una liga”, narró el coronel Silvestre Alexis Concepción, intendente del Cuerpo de Bomberos de San Rafael del Yuma.

Un día después del incendio, Moreno Rincón, quien no requirió atención en un hospital por los primeros auxilios que recibió de su superior, se encuentra estable. “Está cojeando un poco, pero se encuentra bien y fue despachado a su casa”, refirió el coronel Concepción.

Dos incendios en un menos de una semana

Entre el sábado pasado y este lunes, dos incendios afectaron las instalaciones de los hoteles Catolonia playa Dominicus y Be Live Collection Canoa.

El ocurrido el sábado se originó por un corto circuito de un aire acondicionado en un restaurante del hotel Catalonia, informó el director ejecutivo de la Unión Nacional de Bomberos (Unabom) e intendente del Cuerpo de Bomberos de Verón-Punta Cana, Miguel Ángel Álvarez.

El de este lunes ocurrió pasado el mediodía en Be Live Canoa y fue sofocado a las 4:40 de la tarde. El fuego comenzó en una de las cocinas y se expandió al área del comedor central, depósito y la clínica de allí y afectó al menos dos restaurantes y una villa, según información suministrada a Diario Libre.

Para apagar los incendios de estos hoteles el Cuerpo de Bomberos de Bayahíbe tuvo que recibir la asistencia obligada de socorristas de otras localidades, porque el único camión que posee estaba dañado desde hace casi dos meses.

Recibieron el soporte del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (Inapa) con un camión cisterna y de 13 unidades de bomberos de Higüey, Verón, Punta Cana, La Romana, Bávaro, La Otra Banda, Boca de Yuma, Caleta, Villa Hermosa, Central Romana y San Pedro de Macorís.

No se reportaron heridos entre el personal y huéspedes de los hoteles afectados por incendios.

Fuente: DL