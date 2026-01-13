Agencia AFP

Dos ex empleadas de Julio Iglesias denuncian agresiones sexuales del cantante

(FILES) Julio Iglesias departs the funeral of fashion designer Oscar De La Renta at St. Ignatius Of Loyola on November 3, 2014 in New York City. Two former employees of Julio Iglesias sue him before the Spanish justice, after denouncing in a journalistic investigation published this January 13, 2026 alleged assaults and sexual harassment by the Spanish singer. Legal sources confirmed to AFP that a complaint against Iglesias was filed on January 5 and is being examined. (Photo by Dave Kotinsky / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

Dos ex empleadas de Julio Iglesias le demandaron ante la justicia española, tras denunciar en una investigación periodística aparecida este martes agresiones y vejaciones sexuales por parte del cantante español.

Fuentes jurídicas confirmaron a AFP que el 5 de enero se presentó una denuncia contra Iglesias que se está examinando, sin más detalles.

La existencia de esta demanda trascendió tras la publicación este martes de una investigación de la televisión estadounidense Univisión y el medio español elDiario.es, en la que una empleada del servicio doméstico y una fisioterapeuta de Iglesias denunciaron haber sido sometidas a agresiones, acoso sexual, violaciones a una de ellas y vejaciones.

Los hechos habrían ocurrido presuntamente en 2021, en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas.

«Me sentía como un objeto, como una esclava en pleno siglo XXI», explicó una de las mujeres, identificada como Rebeca, en el artículo de Univisión. «Él me metía los dedos por todos los lados», añadió esta joven dominicana, que tenía 22 años cuando ocurrieron los presuntos hechos.

La otra joven es una venezolana, Laura, fisioterapeuta, que tenía 28 años cuando empezó a trabajar para el cantante.

Ni Univisión ni elDiario.es lograron que el Iglesias, de 82 años, respondiese a estas denuncias. AFP intentó sin éxito contactar con él para conocer su versión.

Alejado del foco público desde hace años y muy querido en España hasta ahora, el intérprete de baladas románticas como «Hey», «De niña a mujer» y «Me olvidé de vivir», cantó en varias lenguas y figura entre quienes más discos han vendido en la historia.

Este martes, sin embargo, fue blanco de críticas, en particular desde la política.

«Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud», escribió la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en la red social Bluesky.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, pidió «que se investigue y se llegue hasta el final» en este asunto, en un mensaje en X.

El escritor Ignacio Peyró, autor de la biografía de Iglesias recientemente aparecida «El español que enamoró al mundo», y la editorial del libro, Libros del Asteroide, expresaron su «profunda consternación» por los hechos denunciados.

«En el momento de su publicación no se conocían estas acusaciones ni existían referencias públicas que permitieran abordarlas en el texto», pero, ante estas nuevas informaciones, es «necesario ofrecer en cuanto sea posible una nueva edición revisada y actualizada», prometieron.

