Dos exploradoras quedan atrapadas en el Ártico por las restricciones impuestas por el coronavirus

La canadiense Sunniva Sorby y la noruega Hilde Falun Strom planeaban volver a sus hogares tras pasar nueve meses en una cabaña, tres de ellos en total oscuridad, recopilando datos sobre el medioambiente y el cambio climático para su fundación Hearts in the ice. Sin embargo, el barco que iba a recogerlas no pudo salir del puerto por las restricciones impuestas tras el brote de coronavirus, informa la página de la organización.