Dos implicados en caso de mayor policial en Villa Juana se entregan a las autoridades



✨



Leer resumen de esta noticia

Generado con IA · aprox. 24 seg









🎧



Escuchar este artículo

aprox. 2 min



Escuchando artículo… 0:00 / 0:00 ⏸ Pausar

⏹ Detener Analizando noticia con IA…espere un momento ✨ RESUMEN 📄 General

🔵 Punto x Punto

⭐ Lo + destacado



🔊

Escuchar resumen

Resumen generado con IA ·

Santo Domingo.- Dos de los presuntos integrantes de la banda delictiva “El Circuito del Bloque” se entregaron este lunes a la Policía Nacional, vinculados a la muerte a tiros de un mayor policial en el sector Villa Juana, Distrito Nacional.

Se trata de José Miguel Guillermo de Jesús (a) “Nota Alta” y/o “Tabaquito”, y Aneury Amaury Espino Tejeda (a) “El Montro”, quienes se presentaron en la sede del Palacio de la Policía, acompañados por representantes del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, encabezados por Virgilio Almánzar, así como por familiares.

Ambos fueron recibidos por el vocero policial, coronel Diego Pesqueira, quien aseguró que se les garantizará el respeto a sus derechos fundamentales y el debido proceso.

Las autoridades indicaron que los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para ubicar a otros implicados en el caso.

Por este hecho ya guarda prisión Dalgwig David Valdez Marte, mientras que el presunto cabecilla de la banda, Yeison Nivar Pérez (a) “Mandrake”, murió el domingo tras enfrentar una patrulla policial en el Ensanche Luperón.

El caso está relacionado con la muerte a tiros del mayor policial Silo Miguel Popoters Polanco, de 46 años, ocurrida la madrugada del domingo en la avenida San Martín, en Villa Juana, cuando fue interceptado por varios individuos armados que presuntamente intentaron asaltarlo.

Fuente: El Nacional