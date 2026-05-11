JusticiaNacionales

Dos jóvenes se entregan a la Policía por muerte ocurrida en negocio de Villa Sonador

Los involucrados fueron identificados como Robert Luis De los Santos Abreu y Jairo Alvino Burgos, quienes acudieron de manera voluntaria a la sede policial para ser investigados en relación con el caso.

Vidal Sepulveda Send an email Hace 16 minutos
15 Se lee en 1 minuto


Escuchando artículo…

0:00 / 0:00


Dos jóvenes se entregaron voluntariamente ante la Dirección Regional Cibao Sur de la Policía Nacional para fines de investigación, tras un hecho violento registrado en un negocio del distrito municipal de Villa Sonador, donde una persona perdió la vida.

Los involucrados fueron identificados como Robert Luis De los Santos Abreu Jairo Alvino Burgos, quienes acudieron de manera voluntaria a la sede policial para ser investigados en relación con el caso.

La institución informó que ambos fueron recibidos por representantes de la dirección regional encabezada por el general Miguel Mata Rodríguez, a través del vocero regional Daniel Antonio Fabián.

Las autoridades continúan profundizando las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar cualquier posible implicación en el caso.

Fuente: NT

Vidal Sepulveda Send an email Hace 16 minutos
15 Se lee en 1 minuto

Otros Artículos

Cae abatido «Bobote», peligroso delincuente más buscados en SDN; tenía cuatro órdenes de arresto

Hace 29 minutos

Niña de seis años fallece presuntamente ahogada en el río Chavón en Higüey

Hace 36 minutos

Un hombre mató a una mujer y luego se suicidó en Salcedo

Hace 58 minutos

Alcalde de Santiago solicita urgente nuevo censo en la provincia ante alta población visible

Hace 1 hora
Botón volver arriba