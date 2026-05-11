Dos jóvenes se entregan a la Policía por muerte ocurrida en negocio de Villa Sonador



✨



Leer resumen de esta noticia

Generado con IA · aprox. 15 seg









🎧



Escuchar este artículo

aprox. 1 min



Escuchando artículo… 0:00 / 0:00 ⏸ Pausar

⏹ Detener Analizando noticia con IA…espere un momento ✨ RESUMEN 📄 General

🔵 Punto x Punto

⭐ Lo + destacado



🔊

Escuchar resumen

Resumen generado con IA ·

Dos jóvenes se entregaron voluntariamente ante la Dirección Regional Cibao Sur de la Policía Nacional para fines de investigación, tras un hecho violento registrado en un negocio del distrito municipal de Villa Sonador, donde una persona perdió la vida.

Los involucrados fueron identificados como Robert Luis De los Santos Abreu y Jairo Alvino Burgos, quienes acudieron de manera voluntaria a la sede policial para ser investigados en relación con el caso.

La institución informó que ambos fueron recibidos por representantes de la dirección regional encabezada por el general Miguel Mata Rodríguez, a través del vocero regional Daniel Antonio Fabián.

Las autoridades continúan profundizando las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar cualquier posible implicación en el caso.

Fuente: NT