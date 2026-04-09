Internacionales

Dos muertos tras accidente de avión en aeropuerto de Arizona

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte ha iniciado una investigación para determinar las causas del accidente, que involucró un avión modelo Piper PA-32.

Vidal Sepulveda Send an email Hace 47 minutos
16 Se lee en 1 minuto
AME9117. EL ALTO (BOLIVIA), 27/02/2026.- Fotografía cedida por Noticias San Roque D7 donde se muestra un avión militar de carga accidentado este viernes, en El Alto (Bolivia). Un avión militar de carga se precipitó cerca del aeropuerto internacional de la ciudad de El Alto, la segunda más poblada de Bolivia, cuando se disponía a aterrizar, dejando una cantidad de heridos por ahora no confirmada oficialmente y daños en algunos vehículos que circulaban por el lugar. EFE/ Noticias San Roque D7 / SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)


Escuchando artículo…

0:00 / 0:00


Dos personas murieron la tarde del miércoles tras un accidente aéreo ocurrido en un pequeño aeropuerto de Arizona, informaron autoridades locales.

El siniestro se produjo cuando la aeronave se salió de la pista y posteriormente se incendió, según explicó el alcalde de MaranaJon Post.

De acuerdo con el portavoz municipal, Vic Hathaway, en el avión viajaban dos personas, quienes fallecieron en el lugar. Hasta el momento, sus identidades no han sido divulgadas.

El Departamento de Policía de Marana indicó que no se reportaron otros heridos ni hubo más aeronaves involucradas en el incidente.

Investigación en curso

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte inició una investigación para determinar las causas del accidente, en el que estuvo involucrado un avión modelo Piper PA-32.

Marana está ubicada a unos 32 kilómetros al noroeste de Tucson.

Fuente: Diario Libre

Vidal Sepulveda Send an email Hace 47 minutos
16 Se lee en 1 minuto

Otros Artículos

Irán lanza advertencia: no quiere guerra, pero no cederá derechos

Hace 1 hora

Melania Trump rompe el silencio sobre Epstein

Hace 1 hora

Ataques israelíes en el Líbano dejan más de 300 muertos

Hace 2 horas

Colapso de estacionamiento en Filadelfia deja un muerto y dos desaparecidos

Hace 4 horas
Botón volver arriba