Dos semanas antes, Miguel Cruz comunicó a un amigo intención de matar a Orlando Jorge Mera

El día 6 de junio del 2022, Fausto Miguel Cruz de la Mota le cegó la vida al ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera mientras estaban en su despacho, pero este propósito ya se lo había comunicado dos semanas antes a Juan Manuel Cuervo Desangles, un amigo bien cercano de ambos.

Cuervo Desangles, quien al momento del suceso laboraba como coordinador en Medio Ambiente, participó la tarde de este martes como testigo del Ministerio Público en el juicio de fondo que se le sigue a Cruz de la Mota en el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

La amistad entre Miguel Cruz, Jorge Mera y Cuervo Desangles era de más de 35 años; por lo que no pensó que llegara a materializar el crimen. Por eso, cuando el confeso asesino le dijo su propósito de matar al ministro, este le respondió: «Miguel, no me hables disparates» narró ante los jueces.

No les dijo las razones de intención, expresó ante el tribunal.

Aunque pensó que era mentira, le comunicó a Jorge Mera lo que Cruz de la Mota le dijo, pero el funcionario le respondió: «No vayas a hablar mal de Miguel; Miguel es nuestro hermano».

Todo siguió normal hasta el día de la tragedia que impactó a la República Dominicana. Minutos antes del atentado, Cruz de la Mota pasó por la oficina de Cuervo Desangles, ubicada en el tercer piso del Ministerio de Medio Ambiente, y lo notó alterado.

Luego, subió al cuarto piso, a la oficina de Jorge Mera, y varios minutos más tarde, escuchó seis disparos, según su testimonio ante el Cuarto Tribunal Colegiado.

Contó que su reacción fue esconderse en otra oficina, porque pensó que luego Cruz de la Mota le dispararía a él. Agregó que se sintió traicionado porque jamás pensó que Cruz de la Mota mataría a quien consideraba como su hermano.

Juicio seguirá este miércoles

El Ministerio Público presentó a unos 10 testigos, entre amigos de Jorge Mera y colaboradores de Medio Ambiente que señalaron la forma en que el imputado cometió el asesinato.

Y para mañana tendrán a otros 10 testigos más, incluyendo los agentes policiales y a Dilia Leticia, hermana de Jorge Mera.

Miguel Valerio, abogado de la familia del funcionario, relató que el responsable es un mentiroso, que no se ha arrepentido del hecho que planificó.

Mientras que Moisés Fontanilla, defensor de Cruz de la Mota, dijo que este confesó haber matado a Jorge Mera, pero que el crimen no fue planificado.

El Cuarto Tribunal Colegiado aplazó para este miércoles, a las 2:00 de la tarde, la continuidad del juicio de fondo a Cruz de la Mota.

Fuente: DL