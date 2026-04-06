Dos señalados por crimen de mayor policial se entregan ante autoridades

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Dos hombres señalados como prófugos y presuntos integrantes de la banda delictiva “El Circuito del Bloque” se entregaron a la Policía Nacional, tras ser vinculados a la muerte de un oficial superior en el sector Villa Juana, Distrito Nacional.

Se trata de José Miguel Guillermo de Jesús, alias “Nota Alta” y/o “Tabaquito”, y Aneury Amaury Espino Tejeda, alias “El Montro”, quienes acudieron la tarde de este lunes a la sede policial acompañados de representantes del Comité Dominicano de los Derechos Humanos y familiares.

De acuerdo con la información oficial, ambos fueron recibidos por el vocero de la institución, Diego Pesqueira, quien indicó que serán sometidos a la justicia bajo el debido proceso establecido en la ley.

Por este mismo caso permanece detenido Dalgwig David Valdez Marte, mientras que el presunto cabecilla de la banda, Yeison Nivar Pérez, alias “Mandrake”, murió el domingo tras un enfrentamiento con una patrulla policial en el sector Ensanche Luperón.

Las autoridades informaron que los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para identificar y capturar a otros posibles implicados en el hecho.

Fuente: NT